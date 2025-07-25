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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyadaki-yangin-bulent-ersoyun-villasina-da-sicradi-unlu-isim-son-anda-kurtuldu-1098146525.html
Antalya'daki yangın Bülent Ersoy'un villasına da sıçradı: Ünlü isim son anda kurtuldu
Antalya'daki yangın Bülent Ersoy'un villasına da sıçradı: Ünlü isim son anda kurtuldu
Sputnik Türkiye
Antalya'da peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle bölgede zor saatler yaşanırken, alevler ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Kundu bölgesindeki villasına da sıçradı... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T16:58+0300
2025-07-25T16:58+0300
yaşam
antalya
bülent ersoy
yangın
yangın söndürme
orman yangını
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Antalya'daki çıkan yangınları söndürmek için ekipler büyük çapa sarf ediyor. Bölgede zor anlar yaşanırken, yangın ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Kundu bölgesindeki villasına da sıçradı. Yangın sırasında villada olan Ersoy, büyük korku yaşadı. Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, "Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik." ifadeleriyle yaşananları anlattı. Villa da hasar meydana geldiği belirtildi. Ersoy büyük korku yaşadıAntalya’da meydana gelen orman yangını, Bülent Ersoy’un Kundu bölgesinde bulunan villasına sıçradı. Danışmanları Arzu Acay ve Elnur Can tarafından evden tahliye edilen Ersoy'un büyük bir panik yaşadığı öğrenildi. Yangın sırasında villada olan ve büyük korku yaşayan Ersoy'un durumuyla ilgili danışman Arzu Acay sosyal medyasından, "Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik." ifadeleriyle yaşananları anlattı. Diğer yandan villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerine-yaklasti-polis-anonslarla-tahliye-etti-1098134288.html
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antalya, bülent ersoy, yangın, yangın söndürme, orman yangını
antalya, bülent ersoy, yangın, yangın söndürme, orman yangını

Antalya'daki yangın Bülent Ersoy'un villasına da sıçradı: Ünlü isim son anda kurtuldu

16:58 25.07.2025
Arzu Acay sosyal medya
Arzu Acay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
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Antalya'da peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle bölgede zor saatler yaşanırken, alevler ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Kundu bölgesindeki villasına da sıçradı. Yangın sırasında villada olan sanatçı büyük korku yaşadı.
Antalya'daki çıkan yangınları söndürmek için ekipler büyük çapa sarf ediyor. Bölgede zor anlar yaşanırken, yangın ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Kundu bölgesindeki villasına da sıçradı. Yangın sırasında villada olan Ersoy, büyük korku yaşadı. Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, "Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik." ifadeleriyle yaşananları anlattı. Villa da hasar meydana geldiği belirtildi.
Arzu Acay sosyal medya
Arzu Acay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
Arzu Acay sosyal medya

Ersoy büyük korku yaşadı

Antalya’da meydana gelen orman yangını, Bülent Ersoy’un Kundu bölgesinde bulunan villasına sıçradı. Danışmanları Arzu Acay ve Elnur Can tarafından evden tahliye edilen Ersoy'un büyük bir panik yaşadığı öğrenildi.
Yangın sırasında villada olan ve büyük korku yaşayan Ersoy'un durumuyla ilgili danışman Arzu Acay sosyal medyasından, "Sayın Diva’mızın villası da şurada. Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva'mızı güçlükle de olsa tahliye ettik." ifadeleriyle yaşananları anlattı. Diğer yandan villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
Antalya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
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