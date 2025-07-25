https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/abdulkadir-selvi-anket-sonuclarini-paylasti-ak-parti-birinci-ancak-ekonomik-sikintilar-ak-partiyi-1098131191.html
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: AK Parti birinci ancak ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi yere çekiyor
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: AK Parti birinci ancak ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi yere çekiyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi GENAR'ın haziren ayı anket sonuçlarını paylaştı. Oy oranlarındaki yükseliş ve düşüşleri değerlendiren Selvi "AK Parti yüzde 34.3’le birinci... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T09:44+0300
2025-07-25T09:44+0300
2025-07-25T09:44+0300
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün GENAR'ın haziran ayı araştırma sonuçlarını yayınladı."CHP ile AK Parti arasında kim birinci parti tartışması yaşanıyor. Seçim sürecine girilmeden partilerin oy oranıyla ilgili sonuçları ancak o dönemin verisi olarak kabul edebiliriz. Çünkü seçimlerin havası farklıdır." diyen Selvi oy oranlarını açıkladı:Anketlere göre hangi parti birinci?GENAR’ın haziran ayı araştırmasına göre partilerin oy oranı şöyle:Gazeteci Selvi DEM Parti'nin oy oranının yükseldiğine dikkat çekti ve "Üzerindeki terör gölgesi kalkmaya başlayınca DEM Parti, batıda CHP’ye kaptırdığı seçmenini geri almaya başladı" dedi.Burada AK Parti ile CHP arasındaki birincilik yarışına takılmadan Terörsüz Türkiye sürecine destek veren DEM Parti’deki yükseliş ile sürece karşı çıkan İYİ Parti’deki gerilemeye dikkatinizi çekmek isterim. Üzerindeki terör gölgesi kalkmaya başlayınca DEM Parti, batıda CHP’ye kaptırdığı seçmenini geri almaya başladı. Futbolda averaj takımları olur. İYİ Parti de hızla siyasetteki averaj partisine dönüşmek üzere. Benzer bir erime Zafer Partisi’nde de gözleniyor.CHP'yi 'siyaset üretememekle' eleştiren Selvi, AK Parti hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:
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anket sonuçları, genar anket, hangi parti anketlerde birinci
anket sonuçları, genar anket, hangi parti anketlerde birinci
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: AK Parti birinci ancak ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi yere çekiyor
Abdulkadir Selvi GENAR'ın haziren ayı anket sonuçlarını paylaştı. Oy oranlarındaki yükseliş ve düşüşleri değerlendiren Selvi "AK Parti yüzde 34.3’le birinci parti konumuna yükselmiş durumda ancak ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi eteklerinden tutup yere çekiyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün GENAR'ın haziran ayı araştırma sonuçlarını yayınladı.
"CHP ile AK Parti arasında kim birinci parti tartışması yaşanıyor. Seçim sürecine girilmeden partilerin oy oranıyla ilgili sonuçları ancak o dönemin verisi olarak kabul edebiliriz. Çünkü seçimlerin havası farklıdır.
" diyen Selvi oy oranlarını açıkladı:
Anketlere göre hangi parti birinci?
GENAR’ın haziran ayı araştırmasına göre partilerin oy oranı şöyle:
Yeniden Refah Partisi yüzde 3.3
Gazeteci Selvi DEM Parti'nin oy oranının yükseldiğine dikkat çekti ve "Üzerindeki terör gölgesi kalkmaya başlayınca DEM Parti, batıda CHP’ye kaptırdığı seçmenini geri almaya başladı" dedi.
Burada AK Parti ile CHP arasındaki birincilik yarışına takılmadan Terörsüz Türkiye sürecine destek veren DEM Parti’deki yükseliş ile sürece karşı çıkan İYİ Parti’deki gerilemeye dikkatinizi çekmek isterim. Üzerindeki terör gölgesi kalkmaya başlayınca DEM Parti, batıda CHP’ye kaptırdığı seçmenini geri almaya başladı. Futbolda averaj takımları olur. İYİ Parti de hızla siyasetteki averaj partisine dönüşmek üzere. Benzer bir erime Zafer Partisi’nde de gözleniyor.
CHP'yi 'siyaset üretememekle' eleştiren Selvi, AK Parti hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:
AK Parti yüzde 34.3’le birinci parti konumuna yükselmiş durumda ancak ekonomik sıkıntılar AK Parti’yi eteklerinden tutup yere çekiyor. PKK silah bırakırken, AK Parti’nin oylarının hızla yükselmesi lazım. Ekonomik sıkıntılar giderek ağırlaşıyor. Orta ve dar gelirliler için yakıcı bir sorun olarak devam ediyor. Buna bir çare bulmaları lazım.