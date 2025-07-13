https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/erdogan-dost-ve-kardeslerimize-guven-veren-hasim-ve-rakiplerimize-korku-salan-mesajlarimizin-yerini-1097853398.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız

Sputnik Türkiye

AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' hedefi gündemine dair "Biz üç parti olarak bu süreci... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T17:16+0300

2025-07-13T17:16+0300

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poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

son dakika

terör

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kızılcahamam'da gerçekleşen partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki açıklamasından detaylar şöyle:

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2025

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, son dakika, terör