Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız
17:16 13.07.2025 (güncellendi: 17:41 13.07.2025)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
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AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' hedefi gündemine dair "Biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız" dediç
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kızılcahamam'da gerçekleşen partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki açıklamasından detaylar şöyle:
"(Terör örgütü PKK) MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik"
"(Terörsüz Türkiye hedefi) Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir"
"Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur"
"Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz"
"Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla hatta mesafeyle bakanları anlıyor, onların tereddüdünü gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz"
"(AK Parti, MHP, DEM Parti) Biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız"
"Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz"
Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz"
Meseleyi ideolojik kavgaların, siyasi çekişmelerin mezesi yapmayan herkesin olumlu, olumsuz her türlü görüşünün başımızın üstünde yeri var"
Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor"
"Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor"
Biz kiminle, hangi güç odaklarıyla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır"
"Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir"
"(Özgür Özel'e) Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Allah aşkına ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu"
"Bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere 'bir duvarın tuğlaları gibi' kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller"
"Bu ülkenin yarım asırlık terör prangasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar. Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında"
"Yeni senaryoyla karşı karşıyayız. Sokak tehditlerini siyaset zırhına sığınılarak yapılan kanunsuz eylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz"
"Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek"
"Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız, evlatlarımız daha da iyi olacak."
(Terörle mücadele) Artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyona harcayacağız"