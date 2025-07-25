2 buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek: Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
Antalya-Alanya Otoyolu
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Antalya için ulaşımda yeni dönem başlıyor. Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli bugün atıldı. İki buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek.
Antalya-Alanya arasında 2.5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek.
Antalya-Alanya Otoyolu'nun bugün temeli atıldı.
İki projenin de Antalya'yı hem denizde hem de karada dünya sahnesinde bir adım daha öne taşıyacağını, turizmi, ticareti ve yaşamı yeniden şekillendireceğini söyleyen Uraloğlu, projelerin hayırlı olmasını diledi.
'Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık'
Türkiye'de son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde kara yolu yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları söyledi:
"2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 84'üne hizmet veriyor. 23 yıl içerisinde 8,5 milyon olan araç sayımız 32 milyona yükselmiş, 52,3 milyar olan taşıt-kilometre değeri, 2024'te 163 milyara yaklaşmışken, yani kara yollarımızda hareketlilik 3 katına çıkmışken ortalama seyahat hızımız ise saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi."
Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdikleri bildirdi.
Kentte 2002'de 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 741 kilometreye çıkarıldığını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"123 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise 1064 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını inşa ettik. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladık. Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumuca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi bağlantı yollarını da açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolu'nun kalan kesimi, Alanya Doğu Çevre Yolu, Elmalı-Finike Yolu, Antalya-Taşağıl-Konya Yolu, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarından oluşan 4 kilit kavşağı farklı seviyeli kavşağa dönüştürecek çalışmalarımıza devam ediyoruz."
Yıllık toplamda 17,7 milyar lira tasarruf
Otoyolun tasarım hızının ana taşıt yolu boyunca saatte 140 kilometre olarak belirlendiğini, bağlantı yollar için de saatte 110 kilometre olacak şekilde planlandığını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Otoyol, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiği rahatlatacak, seyahat sürelerini kısaltacak ve vatandaşlara stressiz bir yolculuk sunacak. Bölgeye gelen misafirler Alanya'nın Kleopatra Plajı'ndan Antalya'nın Kaleiçi'ne, Aspendos Tiyatrosu'ndan Manavgat'ın çağlayan şelalelerine daha kolay ulaşacak. Daha kısa sürede daha fazla destinasyonu keşfetme imkanı, bölgemizin turizm çeşitliliğini artıracak, yerel ekonomiyi canlandıracak ve yeni istihdam kapıları açacak. Bu yol, turizm faaliyetlerini zenginleştireceği gibi tarım faaliyetlerine de bereket katarak bölgemizin her bir değerini kucaklayacak. Bölgede yetişen meyve ve sebzeler daha hızlı pazarlara ulaşacak, esnafımızın ve çiftçimizin yüzü daha çok gülecek."