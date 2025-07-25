https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/2-bucuk-saat-suren-yol-36-dakikaya-inecek-antalya-alanya-otoyolunun-temeli-atildi-1098145901.html

2 buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek: Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı

2 buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek: Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı

Sputnik Türkiye

Antalya için ulaşımda yeni dönem başlıyor. Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli bugün atıldı. İki buçuk saat süren yol 36 dakikaya inecek. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T17:06+0300

2025-07-25T17:06+0300

2025-07-25T17:06+0300

türki̇ye

otoyol

antalya

alanya

abdulkadir uraloğlu

manavgat

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

türkiye

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Antalya-Alanya arasında 2.5 saat süren seyahat süresi 36 dakikaya düşecek.Antalya-Alanya Otoyolu'nun bugün temeli atıldı.İki projenin de Antalya'yı hem denizde hem de karada dünya sahnesinde bir adım daha öne taşıyacağını, turizmi, ticareti ve yaşamı yeniden şekillendireceğini söyleyen Uraloğlu, projelerin hayırlı olmasını diledi.'Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık'Türkiye'de son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde kara yolu yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları söyledi:Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 235,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdikleri bildirdi.Kentte 2002'de 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 741 kilometreye çıkarıldığını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:Yıllık toplamda 17,7 milyar lira tasarrufOtoyolun tasarım hızının ana taşıt yolu boyunca saatte 140 kilometre olarak belirlendiğini, bağlantı yollar için de saatte 110 kilometre olacak şekilde planlandığını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/25-saatlik-yol-36-dakikaya-dusecek-temeli-cuma-gunu-atiliyor-1098081843.html

türki̇ye

antalya

alanya

manavgat

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Sputnik Türkiye

otoyol, antalya, alanya, abdulkadir uraloğlu, manavgat, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türkiye