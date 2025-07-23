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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/25-saatlik-yol-36-dakikaya-dusecek-temeli-cuma-gunu-atiliyor-1098081843.html
2.5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek: Temeli cuma günü atılıyor
2.5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek: Temeli cuma günü atılıyor
Sputnik Türkiye
Antalya ve Alanya arasındaki servis hizmeti düşük ve seyahat süresi açısından yüksek olan yol, temeli atılacak otoyolla seyahat süresi 2.5 saatten 36 dakikaya... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelinin 25 Temmuz 2025 Cuma günü atılacağını açıkladı.Antalya-Alanya Otoyolu güzergahıBakan Uraloğlu, “Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun; 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere inşa edilecek. Güzergâh Serik Kavşağı’ndan başlayarak Toros Dağları’nın eteklerinden ilerleyecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacak.” dedi.36 dakikaya düşecekAntalya ve Alanya’yı birbirine bağlayacak güzergâhta 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisinin yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/turkiyede-yapay-zeka-destekli-mobil-radar-donemi-basliyor-e-devlet-entegrasyonu-ile-cezalar-aninda-1096616428.html
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antalya, alanya, abdulkadir uraloğlu, türkiye, denizli

2.5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek: Temeli cuma günü atılıyor

12:54 23.07.2025
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıGişe, otoyol, Serbest Geçiş Sistemi
Gişe, otoyol, Serbest Geçiş Sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Antalya ve Alanya arasındaki servis hizmeti düşük ve seyahat süresi açısından yüksek olan yol, temeli atılacak otoyolla seyahat süresi 2.5 saatten 36 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelinin 25 Temmuz 2025 Cuma günü atılacağını açıkladı.

Antalya-Alanya Otoyolu güzergahı

Bakan Uraloğlu, “Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun; 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere inşa edilecek. Güzergâh Serik Kavşağı’ndan başlayarak Toros Dağları’nın eteklerinden ilerleyecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacak.” dedi.

36 dakikaya düşecek

Antalya ve Alanya’yı birbirine bağlayacak güzergâhta 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisinin yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut durumda yaklaşık 2,5 saat olan Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresini sadece 36 dakikaya indireceğiz. Bu sayede yılda 16,9 milyar lira zaman tasarrufu, 800 milyon lira yakıt tasarrufu olmak üzere toplam 17,7 milyar lira ekonomik kazanım sağlayacağız. Ayrıca yıllık 47 bin ton karbon salınımını da önlemiş olacağız."

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