https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/25-saatlik-yol-36-dakikaya-dusecek-temeli-cuma-gunu-atiliyor-1098081843.html

2.5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek: Temeli cuma günü atılıyor

2.5 saatlik yol 36 dakikaya düşecek: Temeli cuma günü atılıyor

Sputnik Türkiye

Antalya ve Alanya arasındaki servis hizmeti düşük ve seyahat süresi açısından yüksek olan yol, temeli atılacak otoyolla seyahat süresi 2.5 saatten 36 dakikaya... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T12:54+0300

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abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ile Alanya arasında hızlı ulaşımı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelinin 25 Temmuz 2025 Cuma günü atılacağını açıkladı.Antalya-Alanya Otoyolu güzergahıBakan Uraloğlu, “Toplam 122 kilometre uzunluğundaki otoyolun; 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere inşa edilecek. Güzergâh Serik Kavşağı’ndan başlayarak Toros Dağları’nın eteklerinden ilerleyecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacak.” dedi.36 dakikaya düşecekAntalya ve Alanya’yı birbirine bağlayacak güzergâhta 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, toplam 5 bin 966 metrelik 16 viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisinin yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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türki̇ye

antalya

alanya

denizli

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antalya, alanya, abdulkadir uraloğlu, türkiye, denizli