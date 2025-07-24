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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/epstein-belgelerinde-trumpin-adi-gecti-iddiasi-adalet-bakani-bondi-senatoda-ifadeye-cagrildi-1098120612.html
Epstein belgelerinde Trump'ın adı geçti iddiası: Adalet Bakanı Bondi, Senato'da ifadeye çağrıldı
Epstein belgelerinde Trump'ın adı geçti iddiası: Adalet Bakanı Bondi, Senato'da ifadeye çağrıldı
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ABD'de Demokrat Senatör Adam Schiff, Başkan Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde geçtiğini söylediği yönündeki haberler üzerine... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T16:07+0300
2025-07-24T16:07+0300
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ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI Direktörü Kash Patel, Senato'da ifade vermeye çağrıldı. Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu olarak yargılanan milyarder Jeffrey Epstein için açılan soruşturma belgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin geçtiğini iddia eden haberler üzerine Bondi, ifadeye çağrıldı.The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, Pam Bondi'nin Mayıs ayında Trump'a adının Epstein'e ilişkin açılan soruşturma belgelerinde geçtiğini bildirdiği ileri sürülmüştü. Bunun üzerine Demokrat Senatör Adam Schiff, sosyal medya hesabından Bondi ve Patel'in ABD Senatosu Adalet Komitesi'ne konuyla ilgili ifade vermeye çağırdı. Schiff, şu ifadeleri kullandı: "Bondi ve Patel'i, bu konuda ifade vermeleri için hemen yargı komitesine getirmemiz gerekiyor" Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung hafta içi yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların "Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan sahte haberlerin devamından başka bir şey olmadığını" bildirmişti.Adalet Bakanlığı ve FBI, iki hafta önce yaptıkları açıklamada, uzun süredir içeriği hakkında tartışılan 'Epstein listesinin' aslında var olmadığı duyurmuştu. Duyurunun tepkilere yol açması üzerine Trump, Bondi'ye Epstein dosyalarının üzerinde çalışmayı sürdürmesini ve tüm büyük jüri ifadelerinin kamuoyuna açıklanmasını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/trump-epsteina-dogum-gunu-mektubu-gonderdigi-iddiasini-yalanladi-1097977787.html
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abd, pam bondi, jeffrey epstein, donald trump, wall street journal
abd, pam bondi, jeffrey epstein, donald trump, wall street journal

Epstein belgelerinde Trump'ın adı geçti iddiası: Adalet Bakanı Bondi, Senato'da ifadeye çağrıldı

16:07 24.07.2025
© AP Photo / Evan VucciPam Bondi ve Donald Trump
Pam Bondi ve Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD'de Demokrat Senatör Adam Schiff, Başkan Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde geçtiğini söylediği yönündeki haberler üzerine, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi Senato'da ifade vermeye çağırdı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI Direktörü Kash Patel, Senato'da ifade vermeye çağrıldı. Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu olarak yargılanan milyarder Jeffrey Epstein için açılan soruşturma belgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin geçtiğini iddia eden haberler üzerine Bondi, ifadeye çağrıldı.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, Pam Bondi'nin Mayıs ayında Trump'a adının Epstein'e ilişkin açılan soruşturma belgelerinde geçtiğini bildirdiği ileri sürülmüştü.
Bunun üzerine Demokrat Senatör Adam Schiff, sosyal medya hesabından Bondi ve Patel'in ABD Senatosu Adalet Komitesi'ne konuyla ilgili ifade vermeye çağırdı. Schiff, şu ifadeleri kullandı: "Bondi ve Patel'i, bu konuda ifade vermeleri için hemen yargı komitesine getirmemiz gerekiyor"
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung hafta içi yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların "Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan sahte haberlerin devamından başka bir şey olmadığını" bildirmişti.
Adalet Bakanlığı ve FBI, iki hafta önce yaptıkları açıklamada, uzun süredir içeriği hakkında tartışılan 'Epstein listesinin' aslında var olmadığı duyurmuştu. Duyurunun tepkilere yol açması üzerine Trump, Bondi'ye Epstein dosyalarının üzerinde çalışmayı sürdürmesini ve tüm büyük jüri ifadelerinin kamuoyuna açıklanmasını istemişti.
Trump, Epstein'a doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
DÜNYA
Trump, Epstein'a doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı
18 Temmuz, 11:02
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