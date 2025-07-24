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Yangından kaçan horoz bayıldı: İHH kurtardı
Yangından kaçan horoz bayıldı: İHH kurtardı
Sputnik Türkiye
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde günlerdir süren orman yangını, kontrol altına alındıktan kısa bir süre sonra yeniden başladı. Yangın sırasında alevlerin... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na bağlı ekipler, Bilecik'teki yangında baygın bir horoza yardım etti.Sıcaktan ve dumandan etkilendiği belirlenen horoza ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Baygın haldeki hayvana su verilerek yeniden kendine gelmesi sağlandı. Horoz, kısa süreli bakımın ardından korunaklı bir alana taşındı.Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından pek çok kişi İHH Vakfı'na teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryadan-bilecike-sicrayan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-bir-koy-daha-tahliye-edildi-1098093325.html
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Yangından kaçan horoz bayıldı: İHH kurtardı

17:48 24.07.2025
© Fotoğraf : İHH XHoroz
Horoz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Fotoğraf : İHH X
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde günlerdir süren orman yangını, kontrol altına alındıktan kısa bir süre sonra yeniden başladı. Yangın sırasında alevlerin ortasında kalan ve kaçmaya çalışırken baygınlık geçiren bir horoz, gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na bağlı ekipler, Bilecik'teki yangında baygın bir horoza yardım etti.
Sıcaktan ve dumandan etkilendiği belirlenen horoza ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Baygın haldeki hayvana su verilerek yeniden kendine gelmesi sağlandı. Horoz, kısa süreli bakımın ardından korunaklı bir alana taşındı.
Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından pek çok kişi İHH Vakfı'na teşekkür etti.
Bilecik yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
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