https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/yangindan-kacan-horoz-bayildi-ihh-kurtardi-1098122104.html

Yangından kaçan horoz bayıldı: İHH kurtardı

Yangından kaçan horoz bayıldı: İHH kurtardı

Sputnik Türkiye

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde günlerdir süren orman yangını, kontrol altına alındıktan kısa bir süre sonra yeniden başladı. Yangın sırasında alevlerin... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T17:48+0300

2025-07-24T17:48+0300

2025-07-24T17:48+0300

türki̇ye

i̇hh

yangın

yangın söndürme

yangın söndürme tüpü

yangın helikopteri

yangın alarmı

yangın felaketi

bilecik

bilecik belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098121932_0:104:1200:779_1920x0_80_0_0_974a5dad278bc6083a4e06521da351d7.jpg

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’na bağlı ekipler, Bilecik'teki yangında baygın bir horoza yardım etti.Sıcaktan ve dumandan etkilendiği belirlenen horoza ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Baygın haldeki hayvana su verilerek yeniden kendine gelmesi sağlandı. Horoz, kısa süreli bakımın ardından korunaklı bir alana taşındı.Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından pek çok kişi İHH Vakfı'na teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryadan-bilecike-sicrayan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-bir-koy-daha-tahliye-edildi-1098093325.html

türki̇ye

bilecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇hh, yangın, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, bilecik, bilecik belediyesi, bilecik valiliği