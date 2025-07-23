https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/sakaryadan-bilecike-sicrayan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-bir-koy-daha-tahliye-edildi-1098093325.html

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü: Bir köy daha tahliye edildi

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü: Bir köy daha tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Sakarya Geyve'de başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele üçüncü günde de sürüyor. Yangın nedeniyle bir köy daha tahliye edildi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T18:09+0300

2025-07-23T18:09+0300

2025-07-23T18:15+0300

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bilecik

yangın

orman yangını

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü. Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı. Medetli Köyü için tahliye kararı çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüGeyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen ve 4 köyün boşaltılmasına neden olan yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.Büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan, rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.Kara yolu kapatıldı, köyler tahliye ediliyorZaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.Özellikle Vezirhan beldesi yakınlarındaki Paşalar mevkisinde yoğunlaşan alevler nedeniyle Medetli köyü tahliye ediliyor.​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bilecikte-ciftlikte-baslayip-orman-sicrayan-yangina-mudahale-ediliyor-95-hayvan-telef-oldu-1098048590.html

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