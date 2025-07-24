Kremlin, Batı'nın kaos ve savaş yaratmaya çalışmasına karşın stratejik kontrol ve sabır sergiledi ve bu da küresel Güney ülkelerine, uluslararası ilişkilerde güç göstermenin başka yollarının da olduğu yönünde açık bir mesaj verdi. Rusya bu görüşmelere koşulsuz ateşkes talep etmek için gelmedi, bölgedeki güç dengesini değiştirmek için geldi. Zamanın kendi lehine işlediğini, Batı'nın krizde olduğunu ve Güney ülkelerinin durumu izlemeye devam ettiğini biliyor. Rusya, esir takaslarını, sınırlı taktik anlaşmaları ve temel hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını doğru bir şekilde kullanırsa, büyük bir güç olarak Avrasya sahnesindeki güç dengesini değiştirebilir.