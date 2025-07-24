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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/venezuellali-uzman-istanbuldaki-gorusmeyi-degerlendirdi-kremlin-kontrol-ve-sabir-sergiledi--1098105547.html
Venezüellalı uzman, İstanbul'daki görüşmeyi değerlendirdi: 'Kremlin, kontrol ve sabır sergiledi'
Venezüellalı uzman, İstanbul'daki görüşmeyi değerlendirdi: 'Kremlin, kontrol ve sabır sergiledi'
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen üçüncü tur müzakereleri değerlendiren Pereira, Moskova’nın sergilediği duruşa dikkat çekti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T09:29+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
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Venezüellalı uluslararası ilişkiler uzmanı Elizabeth Pereira, Sputnik'e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Yapılan görüşmelerin aynı zamanda bir tür diplomatik disiplin uygulaması olarak da görülebileceğini kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batı'nın kaos yaratmayı başarabileceğini mi, yoksa Rusya'nın yeni bir küresel mimari inşa etmek için temelleri güçlendirebileceğini mi yakında göreceğiz" diyen Pereira, Batı'nın baskısına devam etmesi durumunda, Ukrayna'da iç bölünmelere yol açabileceğini, Atlantik blokunun birliğini zayıflatabileceğini ve diplomatik, ekonomik ve askeri olarak Rusya'nın işine yarayacağını belirterek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-harkov-bolgesine-6-kilometre-derinlige-ilerledi-1098104606.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
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rusya, ukrayna, i̇stanbul
rusya, ukrayna, i̇stanbul

Venezüellalı uzman, İstanbul'daki görüşmeyi değerlendirdi: 'Kremlin, kontrol ve sabır sergiledi'

09:29 24.07.2025 (güncellendi: 09:40 24.07.2025)
© Sputnik / Türkiye Dışişleri BakanlığıRusya-Ukrayna heyetleri arasında görüşme başladı
Rusya-Ukrayna heyetleri arasında görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Türkiye Dışişleri Bakanlığı
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Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen üçüncü tur müzakereleri değerlendiren Pereira, Moskova’nın sergilediği duruşa dikkat çekti.
Venezüellalı uluslararası ilişkiler uzmanı Elizabeth Pereira, Sputnik'e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Toplantı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile doğrudan müzakerelere öncülük etme yönündeki hegemonik hırslarını etkisiz hale getirdi. Bu tur onların, Rusya'nın Batı'nın egemen olduğu dünya düzenine ve Avrupa'daki askeri yayılımına meydan okumasını yakından izleyen dış gözlemciler statüsünü pekiştirdi.
Yapılan görüşmelerin aynı zamanda bir tür diplomatik disiplin uygulaması olarak da görülebileceğini kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kremlin, Batı'nın kaos ve savaş yaratmaya çalışmasına karşın stratejik kontrol ve sabır sergiledi ve bu da küresel Güney ülkelerine, uluslararası ilişkilerde güç göstermenin başka yollarının da olduğu yönünde açık bir mesaj verdi. Rusya bu görüşmelere koşulsuz ateşkes talep etmek için gelmedi, bölgedeki güç dengesini değiştirmek için geldi. Zamanın kendi lehine işlediğini, Batı'nın krizde olduğunu ve Güney ülkelerinin durumu izlemeye devam ettiğini biliyor. Rusya, esir takaslarını, sınırlı taktik anlaşmaları ve temel hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını doğru bir şekilde kullanırsa, büyük bir güç olarak Avrasya sahnesindeki güç dengesini değiştirebilir.

"Batı'nın kaos yaratmayı başarabileceğini mi, yoksa Rusya'nın yeni bir küresel mimari inşa etmek için temelleri güçlendirebileceğini mi yakında göreceğiz" diyen Pereira, Batı'nın baskısına devam etmesi durumunda, Ukrayna'da iç bölünmelere yol açabileceğini, Atlantik blokunun birliğini zayıflatabileceğini ve diplomatik, ekonomik ve askeri olarak Rusya'nın işine yarayacağını belirterek şunu ekledi:
Rusya, [Ukrayna'nın] silahsızlandırılmasına ve [kendi] egemenliğinin korunmasına özel önem veriyor, bunlar müzakerelerin bu aşamasında onun kırmızı çizgileri.
Harkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi
08:36
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