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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-harkov-bolgesine-6-kilometre-derinlige-ilerledi-1098104606.html
Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi
Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rus askerlerin Harkov Bölgesi’nin Melovoye yerleşim birimi yakınında, düşman savunmasının 6 kilometre derinliğine ilerlemeyi... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T08:36+0300
2025-07-24T08:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
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andrey maroçko
rus ordusu
özel askeri harekat
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Sputnik’e konuşan Maroçko, “Harkov Bölgesindeki Melove yerleşim birimi yakınında, askerlerimiz bu yerleşimin kuzeyi ve güneyinde kalan yerlerde ilerlemeyi başardı. Düşman savunmasının derinliklerine ilerleyiş şu anda yaklaşık 6 kilometre, cephe genişliği de yaklaşık 7 kilometre” ifadesini kullandı.Rus güçlerinin burayı daha fazla ilerleyebilmek için bir üs olarak kullanacağını ve daha fazla genişleteceğini söyleyen uzman, gerçekleşen atılım sonucunda Rus ordusunun, Verhnyaya Dvureçnaya Nehri'ni geçerek nehrin batı kıyısında bir dayanak noktası elde etmeyi başardığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz Salı günkü açıklamasında, Rus ordusunun Harkov ve Sumı bölgelerinin farklı yerleşim birimindeki Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğrattığını bildirmişti. Ukrayna ordusunun kabının 130 kadar asker olduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-vekil-slutskiy-rusya-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirme-iradesi-gosteriyor-1098100350.html
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rusya, ukrayna, harkov, andrey maroçko, rus ordusu, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, andrey maroçko, rus ordusu, özel askeri harekat

Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi

08:36 24.07.2025 (güncellendi: 08:41 24.07.2025)
© Sputnik / Viktor AntonyukHarkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler
Harkov Bölgesindeki cephe hattında bulunan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rus askerlerin Harkov Bölgesi’nin Melovoye yerleşim birimi yakınında, düşman savunmasının 6 kilometre derinliğine ilerlemeyi başardığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Maroçko, “Harkov Bölgesindeki Melove yerleşim birimi yakınında, askerlerimiz bu yerleşimin kuzeyi ve güneyinde kalan yerlerde ilerlemeyi başardı. Düşman savunmasının derinliklerine ilerleyiş şu anda yaklaşık 6 kilometre, cephe genişliği de yaklaşık 7 kilometre” ifadesini kullandı.
Rus güçlerinin burayı daha fazla ilerleyebilmek için bir üs olarak kullanacağını ve daha fazla genişleteceğini söyleyen uzman, gerçekleşen atılım sonucunda Rus ordusunun, Verhnyaya Dvureçnaya Nehri'ni geçerek nehrin batı kıyısında bir dayanak noktası elde etmeyi başardığını kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz Salı günkü açıklamasında, Rus ordusunun Harkov ve Sumı bölgelerinin farklı yerleşim birimindeki Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğrattığını bildirmişti. Ukrayna ordusunun kabının 130 kadar asker olduğu belirtilmişti.
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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