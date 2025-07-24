https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-harkov-bolgesine-6-kilometre-derinlige-ilerledi-1098104606.html

Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi

Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rus askerlerin Harkov Bölgesi’nin Melovoye yerleşim birimi yakınında, düşman savunmasının 6 kilometre derinliğine ilerlemeyi... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

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Sputnik’e konuşan Maroçko, “Harkov Bölgesindeki Melove yerleşim birimi yakınında, askerlerimiz bu yerleşimin kuzeyi ve güneyinde kalan yerlerde ilerlemeyi başardı. Düşman savunmasının derinliklerine ilerleyiş şu anda yaklaşık 6 kilometre, cephe genişliği de yaklaşık 7 kilometre” ifadesini kullandı.Rus güçlerinin burayı daha fazla ilerleyebilmek için bir üs olarak kullanacağını ve daha fazla genişleteceğini söyleyen uzman, gerçekleşen atılım sonucunda Rus ordusunun, Verhnyaya Dvureçnaya Nehri'ni geçerek nehrin batı kıyısında bir dayanak noktası elde etmeyi başardığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz Salı günkü açıklamasında, Rus ordusunun Harkov ve Sumı bölgelerinin farklı yerleşim birimindeki Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğrattığını bildirmişti. Ukrayna ordusunun kabının 130 kadar asker olduğu belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-vekil-slutskiy-rusya-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirme-iradesi-gosteriyor-1098100350.html

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rusya, ukrayna, harkov, andrey maroçko, rus ordusu, özel askeri harekat