https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-harkov-bolgesine-6-kilometre-derinlige-ilerledi-1098104606.html
Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi
Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rus askerlerin Harkov Bölgesi’nin Melovoye yerleşim birimi yakınında, düşman savunmasının 6 kilometre derinliğine ilerlemeyi... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T08:36+0300
2025-07-24T08:36+0300
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Sputnik’e konuşan Maroçko, “Harkov Bölgesindeki Melove yerleşim birimi yakınında, askerlerimiz bu yerleşimin kuzeyi ve güneyinde kalan yerlerde ilerlemeyi başardı. Düşman savunmasının derinliklerine ilerleyiş şu anda yaklaşık 6 kilometre, cephe genişliği de yaklaşık 7 kilometre” ifadesini kullandı.Rus güçlerinin burayı daha fazla ilerleyebilmek için bir üs olarak kullanacağını ve daha fazla genişleteceğini söyleyen uzman, gerçekleşen atılım sonucunda Rus ordusunun, Verhnyaya Dvureçnaya Nehri'ni geçerek nehrin batı kıyısında bir dayanak noktası elde etmeyi başardığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz Salı günkü açıklamasında, Rus ordusunun Harkov ve Sumı bölgelerinin farklı yerleşim birimindeki Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğrattığını bildirmişti. Ukrayna ordusunun kabının 130 kadar asker olduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-vekil-slutskiy-rusya-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirme-iradesi-gosteriyor-1098100350.html
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rusya, ukrayna, harkov, andrey maroçko, rus ordusu, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, andrey maroçko, rus ordusu, özel askeri harekat
Rus ordusu Harkov Bölgesine 6 kilometre derinliğe ilerledi
08:36 24.07.2025 (güncellendi: 08:41 24.07.2025)
Rus askeri uzman Andrey Maroçko, Rus askerlerin Harkov Bölgesi’nin Melovoye yerleşim birimi yakınında, düşman savunmasının 6 kilometre derinliğine ilerlemeyi başardığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Maroçko, “Harkov Bölgesindeki Melove yerleşim birimi yakınında, askerlerimiz bu yerleşimin kuzeyi ve güneyinde kalan yerlerde ilerlemeyi başardı. Düşman savunmasının derinliklerine ilerleyiş şu anda yaklaşık 6 kilometre, cephe genişliği de yaklaşık 7 kilometre” ifadesini kullandı.
Rus güçlerinin burayı daha fazla ilerleyebilmek için bir üs olarak kullanacağını ve daha fazla genişleteceğini söyleyen uzman, gerçekleşen atılım sonucunda Rus ordusunun, Verhnyaya Dvureçnaya Nehri'ni geçerek nehrin batı kıyısında bir dayanak noktası elde etmeyi başardığını kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz Salı günkü açıklamasında, Rus ordusunun Harkov ve Sumı bölgelerinin farklı yerleşim birimindeki Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğrattığını bildirmişti. Ukrayna ordusunun kabının 130 kadar asker olduğu belirtilmişti.