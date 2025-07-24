https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-oyuncu-harika-avcidan-uzen-haber-hastaneye-kaldirildi-1098108044.html

Ünlü oyuncu Harika Avcı'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Harika Avcı'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T10:30+0300

2025-07-24T10:30+0300

2025-07-24T10:31+0300

yaşam

harika avcı

onur akay

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Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı hastaneye kaldırıldı. Bir süredir sorunlar yaşayan Avcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Onur Akay'dan geldi. Bir süre önce de Avcı'nın 'ölümüm duyulacak' dediğini ve ev kirasını bile ödeyemediğini söyleyen Akay, "Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı" dedi. Ev kirasını bile ödeyemediğini söylemiştiAkay, bir süre önce Harika Avcı'nın sağlık durumunun kötü olduğunu, evinden çıkmadığını, kirasını bile ödeyemediğini söylemiş hatta ünlü ismin 'ölümüm duyulacak' dediğini iddia etmişti. Bu kez de Avcı'nın hastaneye kaldırıldığını duyurarak, ''Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/oyuncu-harika-avcidan-kotu-haber-karacigerim-bitti-kisa-sure-sonra-olumum-duyulacak-1096240137.html

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harika avcı