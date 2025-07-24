https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-oyuncu-harika-avcidan-uzen-haber-hastaneye-kaldirildi-1098108044.html
Ünlü oyuncu Harika Avcı'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Harika Avcı'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T10:30+0300
2025-07-24T10:30+0300
2025-07-24T10:31+0300
yaşam
harika avcı
onur akay
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Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı hastaneye kaldırıldı. Bir süredir sorunlar yaşayan Avcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Onur Akay'dan geldi. Bir süre önce de Avcı'nın 'ölümüm duyulacak' dediğini ve ev kirasını bile ödeyemediğini söyleyen Akay, "Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı" dedi. Ev kirasını bile ödeyemediğini söylemiştiAkay, bir süre önce Harika Avcı'nın sağlık durumunun kötü olduğunu, evinden çıkmadığını, kirasını bile ödeyemediğini söylemiş hatta ünlü ismin 'ölümüm duyulacak' dediğini iddia etmişti. Bu kez de Avcı'nın hastaneye kaldırıldığını duyurarak, ''Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/oyuncu-harika-avcidan-kotu-haber-karacigerim-bitti-kisa-sure-sonra-olumum-duyulacak-1096240137.html
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harika avcı
Ünlü oyuncu Harika Avcı'dan üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
10:30 24.07.2025 (güncellendi: 10:31 24.07.2025)
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı hastaneye kaldırıldı. Bir süredir sorunlar yaşayan Avcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Onur Akay'dan geldi. Bir süre önce de Avcı'nın 'ölümüm duyulacak' dediğini ve ev kirasını bile ödeyemediğini söyleyen Akay, "Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı" dedi.
Ev kirasını bile ödeyemediğini söylemişti
Akay, bir süre önce Harika Avcı'nın sağlık durumunun kötü olduğunu, evinden çıkmadığını, kirasını bile ödeyemediğini söylemiş hatta ünlü ismin 'ölümüm duyulacak' dediğini iddia etmişti. Bu kez de Avcı'nın hastaneye kaldırıldığını duyurarak, ''Aslında bu olay, "sessiz çığlık" gibi bir şey! Harika Avcı yetersiz beslenme nedeniyle, 02.50’de hastaneye kaldırıldı. (stres, ekonomik zorluklar, psikolojik mücadeleler vb.) Bedeni yorulmuştu ama ruhu hep güçlüydü… Şu an kendisine verilen serumun sihri bile işe yaramıyor ve hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Allah’ım yardımcısı olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.