https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/oyuncu-harika-avcidan-kotu-haber-karacigerim-bitti-kisa-sure-sonra-olumum-duyulacak-1096240137.html

Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'

Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'

Sputnik Türkiye

Bir zamanların ünlü oyuncusu Harika Avcı sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T11:02+0300

2025-05-15T11:02+0300

2025-05-15T11:02+0300

yaşam

harika avcı

onur akay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/12/1060079781_0:279:704:675_1920x0_80_0_0_08f72888ff38b90272ce940b14fd09cf.jpg

Oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karaciğerinin bittiğini söyleyen Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Ölüm sebebim siroz. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı. Onur Akay duyurduKendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili ses sanatçısı Onur Akay açıklama yaptı. Harika Avcı ile konuştuğunu söyleyen Akay aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Bana, 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık" dedi'.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/metin-arolatin-ani-olumunun-nedeni-ortaya-cikti-otopsi-raporunda-dikkat-ceken-detay-1096238859.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

harika avcı, onur akay