Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Körfez turu
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yeni müzakere süreci başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK: Yoksulluk oranı 2024'te yüzde 21,2
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/oyuncu-harika-avcidan-kotu-haber-karacigerim-bitti-kisa-sure-sonra-olumum-duyulacak-1096240137.html
Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'
Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'
Sputnik Türkiye
Bir zamanların ünlü oyuncusu Harika Avcı sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T11:02+0300
2025-05-15T11:02+0300
yaşam
harika avcı
onur akay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/12/1060079781_0:279:704:675_1920x0_80_0_0_08f72888ff38b90272ce940b14fd09cf.jpg
Oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karaciğerinin bittiğini söyleyen Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Ölüm sebebim siroz. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı. Onur Akay duyurduKendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili ses sanatçısı Onur Akay açıklama yaptı. Harika Avcı ile konuştuğunu söyleyen Akay aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Bana, 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık" dedi'.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/metin-arolatin-ani-olumunun-nedeni-ortaya-cikti-otopsi-raporunda-dikkat-ceken-detay-1096238859.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/12/1060079781_0:213:704:741_1920x0_80_0_0_0e000ca5a1119fc45f26faa7ec6db9f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
harika avcı, onur akay
harika avcı, onur akay

Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'

11:02 15.05.2025
© Instagram/Harika AvcıHarika Avcı
Harika Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© Instagram/Harika Avcı
Abone ol
Bir zamanların ünlü oyuncusu Harika Avcı sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı.
Oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karaciğerinin bittiğini söyleyen Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Ölüm sebebim siroz. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Onur Akay duyurdu

Kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili ses sanatçısı Onur Akay açıklama yaptı. Harika Avcı ile konuştuğunu söyleyen Akay aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:
"Bana, 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık" dedi'.
Metin Arolat - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
TÜRKİYE
Metin Arolat’ın ani ölümünün nedeni ortaya çıktı: Otopsi raporunda dikkat çeken detay
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала