https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/oyuncu-harika-avcidan-kotu-haber-karacigerim-bitti-kisa-sure-sonra-olumum-duyulacak-1096240137.html
Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'
Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'
Sputnik Türkiye
Bir zamanların ünlü oyuncusu Harika Avcı sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T11:02+0300
2025-05-15T11:02+0300
2025-05-15T11:02+0300
yaşam
harika avcı
onur akay
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Oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karaciğerinin bittiğini söyleyen Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Ölüm sebebim siroz. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı. Onur Akay duyurduKendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili ses sanatçısı Onur Akay açıklama yaptı. Harika Avcı ile konuştuğunu söyleyen Akay aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı: "Bana, 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık" dedi'.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/metin-arolatin-ani-olumunun-nedeni-ortaya-cikti-otopsi-raporunda-dikkat-ceken-detay-1096238859.html
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harika avcı, onur akay
Oyuncu Harika Avcı'dan kötü haber: 'Karaciğerim bitti. Kısa süre sonra ölümüm duyulacak'
Bir zamanların ünlü oyuncusu Harika Avcı sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı.
Oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karaciğerinin bittiğini söyleyen Avcı, "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Ölüm sebebim siroz. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.
Kendisini eve kapattığı, maddi durumunun kötü olduğu, kimseyle görüşmediği, sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Harika Avcı'yla ilgili ses sanatçısı Onur Akay açıklama yaptı. Harika Avcı ile konuştuğunu söyleyen Akay aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:
"Bana, 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık" dedi'.