https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-isimlerden-taziye-mesajlari-yagdi-ilber-ortayli-cok-uzuntuluyuz-cok--1098101992.html
İlber Ortaylı'dan Merih Demiral'e ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı: Çok üzüntülüyüz çok
İlber Ortaylı'dan Merih Demiral'e ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı: Çok üzüntülüyüz çok
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü için ünlülerden... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T07:42+0300
2025-07-24T07:42+0300
2025-07-24T08:30+0300
türki̇ye
i̇lber ortaylı
hakan altun
nükhet duru
eskişehir
akut
10 orman işçisi
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Eskişehir'deki orman yangını felaketinde hayatını kaybeden 10 orman işçisi için peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. İlber Ortaylı: Çok üzüntülüyüz çok… Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabırlar. Milletimizin başı sağ olsun. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım. Sorumsuzları, şüphelileri yetkililere hemen bildirelim. Devletimizden beklentimiz artık bu yangınlara daha hızlı, güçlü müdahale etmeleri.Tarkan: Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçilerine çok üzüldüm, içim yandı. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.Merih Demiral: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerle mücadele ederken şehir olan 11 orman işçisine Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hakan Altun: Eskişehir'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren orman işçileri ve AKUT gönüllülerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve daha fazla can kaybının yaşanmaması en büyük dileğimizdir.Hande Erçel: Başımız sağ olsun. Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında 5 orman emekçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Hayatlarını doğayı korumaya adayan bu cesur insanlar, yine doğayı savunurken aramızdan ayrıldılar. Toprağımıza, ormanlarımıza ve geleceğimize verdikleri emekler için minnettarız. Çok üzgünüz.Kerem Aktürkoğlu: Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yangının en kısa zamanda kontrol altına alınması en büyük dileğim, çok üzgünüm.Nükhet Duru: Eskişehir'deki orman yangını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden orman işçilerine ve AKUT gönüllülerimize Tanrı’dan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.İbrahim Tatlıses: Eskişehir'de çıkan büyük orman yangınında, doğamızı, ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için canla başla mücadele eden 10 kahramanımızı kaybettik. Görev başında şehit düşen orman emekçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum.
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i̇lber ortaylı, hakan altun, nükhet duru, eskişehir, akut, 10 orman işçisi
i̇lber ortaylı, hakan altun, nükhet duru, eskişehir, akut, 10 orman işçisi
İlber Ortaylı'dan Merih Demiral'e ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı: Çok üzüntülüyüz çok
07:42 24.07.2025 (güncellendi: 08:30 24.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü için ünlülerden taziye mesajları yağdı.
Eskişehir'deki orman yangını felaketinde hayatını kaybeden 10 orman işçisi için peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.
İlber Ortaylı: Çok üzüntülüyüz çok… Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabırlar. Milletimizin başı sağ olsun. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım. Sorumsuzları, şüphelileri yetkililere hemen bildirelim. Devletimizden beklentimiz artık bu yangınlara daha hızlı, güçlü müdahale etmeleri.
Tarkan: Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçilerine çok üzüldüm, içim yandı. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.
Merih Demiral: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerle mücadele ederken şehir olan 11 orman işçisine Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.
Hakan Altun: Eskişehir'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren orman işçileri ve AKUT gönüllülerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve daha fazla can kaybının yaşanmaması en büyük dileğimizdir.
Hande Erçel: Başımız sağ olsun. Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında 5 orman emekçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Hayatlarını doğayı korumaya adayan bu cesur insanlar, yine doğayı savunurken aramızdan ayrıldılar. Toprağımıza, ormanlarımıza ve geleceğimize verdikleri emekler için minnettarız. Çok üzgünüz.
Kerem Aktürkoğlu: Eskişehir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yangının en kısa zamanda kontrol altına alınması en büyük dileğim, çok üzgünüm.
Nükhet Duru: Eskişehir'deki orman yangını söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden orman işçilerine ve AKUT gönüllülerimize Tanrı’dan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.
İbrahim Tatlıses: Eskişehir'de çıkan büyük orman yangınında, doğamızı, ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için canla başla mücadele eden 10 kahramanımızı kaybettik. Görev başında şehit düşen orman emekçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum.