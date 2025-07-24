https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ridvanoglu-kiev-moskovanin-kosullarini-kabul-etmezse-putin-zelenskiy-gorusmesi-gerceklesmeyecek-1098106968.html

Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek

Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek

Sputnik Türkiye

İstanbul’daki görüşmelerin, ateşkesin sağlanması için tek işleyen mekanizma olduğunu söyleyen Rıdvanoğlu, müzakerelerin iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T10:01+0300

2025-07-24T10:01+0300

2025-07-24T10:05+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

i̇stanbul

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Siyaset uzmanı Firas Rıdvanoğlu, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya ve Ukrayna liderleri arasında olası bir yüz yüze görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini söyleyen Rıdvanoğlu, "Aslında daha gerçekçi bir senaryo, Rus tarafının önerdiği gibi, iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde müzakerelerin yapılması ve bu da gerilimin azaltılmasının önünü açabilir" diyerek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/venezuellali-uzman-istanbuldaki-gorusmeyi-degerlendirdi-kremlin-kontrol-ve-sabir-sergiledi--1098105547.html

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ukrayna

i̇stanbul

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