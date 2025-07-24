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Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek
Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul’daki görüşmelerin, ateşkesin sağlanması için tek işleyen mekanizma olduğunu söyleyen Rıdvanoğlu, müzakerelerin iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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Siyaset uzmanı Firas Rıdvanoğlu, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya ve Ukrayna liderleri arasında olası bir yüz yüze görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini söyleyen Rıdvanoğlu, "Aslında daha gerçekçi bir senaryo, Rus tarafının önerdiği gibi, iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde müzakerelerin yapılması ve bu da gerilimin azaltılmasının önünü açabilir" diyerek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/venezuellali-uzman-istanbuldaki-gorusmeyi-degerlendirdi-kremlin-kontrol-ve-sabir-sergiledi--1098105547.html
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Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek
10:01 24.07.2025 (güncellendi: 10:05 24.07.2025)
İstanbul’daki görüşmelerin, ateşkesin sağlanması için tek işleyen mekanizma olduğunu söyleyen Rıdvanoğlu, müzakerelerin iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde devam etmesinin gerilimin azaltılmasının önünü açabileceğini belirtti.
Siyaset uzmanı Firas Rıdvanoğlu, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Müzakerelerin yapılıyor olması, mutlaka bir atılım veya anlaşma anlamına gelmese de, bu format ateşkesin sağlanması için belki de tek işleyen mekanizma olmaya devam ediyor.
Rusya ve Ukrayna liderleri arasında olası bir yüz yüze görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini söyleyen Rıdvanoğlu, "Aslında daha gerçekçi bir senaryo, Rus tarafının önerdiği gibi, iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde müzakerelerin yapılması ve bu da gerilimin azaltılmasının önünü açabilir" diyerek şunu ekledi:
Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşme, uzun bir süre ertelenebilir veya Zelenskiy Moskova'nın koşullarını kabul etmezse hiç gerçekleşmeyebilir. Ancak Kiev'deki yönetim değişirse müzakerelerin Ukrayna'nın başka bir temsilcisiyle devam etmesi oldukça olası.