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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ridvanoglu-kiev-moskovanin-kosullarini-kabul-etmezse-putin-zelenskiy-gorusmesi-gerceklesmeyecek-1098106968.html
Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek
Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul’daki görüşmelerin, ateşkesin sağlanması için tek işleyen mekanizma olduğunu söyleyen Rıdvanoğlu, müzakerelerin iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
i̇stanbul
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Siyaset uzmanı Firas Rıdvanoğlu, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rusya ve Ukrayna liderleri arasında olası bir yüz yüze görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini söyleyen Rıdvanoğlu, "Aslında daha gerçekçi bir senaryo, Rus tarafının önerdiği gibi, iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde müzakerelerin yapılması ve bu da gerilimin azaltılmasının önünü açabilir" diyerek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/venezuellali-uzman-istanbuldaki-gorusmeyi-degerlendirdi-kremlin-kontrol-ve-sabir-sergiledi--1098105547.html
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ukrayna
i̇stanbul
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rusya, ukrayna, i̇stanbul

Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek

10:01 24.07.2025 (güncellendi: 10:05 24.07.2025)
© Fotoğraf : Dışişleri BakanlığıRusya Ukrayna
Rusya Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı
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İstanbul’daki görüşmelerin, ateşkesin sağlanması için tek işleyen mekanizma olduğunu söyleyen Rıdvanoğlu, müzakerelerin iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde devam etmesinin gerilimin azaltılmasının önünü açabileceğini belirtti.
Siyaset uzmanı Firas Rıdvanoğlu, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Müzakerelerin yapılıyor olması, mutlaka bir atılım veya anlaşma anlamına gelmese de, bu format ateşkesin sağlanması için belki de tek işleyen mekanizma olmaya devam ediyor.
Rusya ve Ukrayna liderleri arasında olası bir yüz yüze görüşmenin yakın gelecekte gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini söyleyen Rıdvanoğlu, "Aslında daha gerçekçi bir senaryo, Rus tarafının önerdiği gibi, iki ülkenin çeşitli kurumları düzeyinde müzakerelerin yapılması ve bu da gerilimin azaltılmasının önünü açabilir" diyerek şunu ekledi:
Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşme, uzun bir süre ertelenebilir veya Zelenskiy Moskova'nın koşullarını kabul etmezse hiç gerçekleşmeyebilir. Ancak Kiev'deki yönetim değişirse müzakerelerin Ukrayna'nın başka bir temsilcisiyle devam etmesi oldukça olası.
Rusya-Ukrayna heyetleri arasında görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Venezüellalı uzman, İstanbul'daki görüşmeyi değerlendirdi: 'Kremlin, kontrol ve sabır sergiledi'
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