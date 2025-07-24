https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/turkiye-japonyaya-3-2-yenildi-filenin-sultanlari-milletler-ligine-veda-etti-1098124393.html

Türkiye, Japonya'ya 3-2 yenildi: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti

Türkiye, Japonya'ya 3-2 yenildi: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti

Sputnik Türkiye

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen final etabı çeyrek finalinde Japonya’ya 3-2 mağlup olan milliler, turnuvaya veda etti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T21:01+0300

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A Milli Kadın Voleybol Takımı,, VNL Çeyrek Finali'nde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.Karşılaşmanın ilk setinde Japonya’nın hızlı başlangıcına karşılık veremeyen ay-yıldızlılar, seti 25-21 kaybetti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Türkiye, Yaprak Erkek’in sayıları ve Aslı Kalaç’ın etkili bloklarıyla 25-16 galip gelerek durumu eşitledi.Üçüncü sette Japonya, oyunu kontrol altına alarak 25-20 kazanırken, dördüncü sette Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın performansıyla Türkiye 25-22’lik skorla seti aldı ve maçı karar setine taşıdı. Ancak son sette üstünlüğü eline alan Japonya, 15-9’luk skorla galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.Japonya’nın yarı finaldeki rakibi, TSİ 21.00’de oynanacak Brezilya-Almanya maçının galibi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-ligi-ceyrek-finalinde-japonya-ile-eslesti-1097860878.html

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