https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/turkiye-japonyaya-3-2-yenildi-filenin-sultanlari-milletler-ligine-veda-etti-1098124393.html
Türkiye, Japonya'ya 3-2 yenildi: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti
Türkiye, Japonya'ya 3-2 yenildi: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti
Sputnik Türkiye
Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen final etabı çeyrek finalinde Japonya’ya 3-2 mağlup olan milliler, turnuvaya veda etti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T21:01+0300
2025-07-24T21:01+0300
2025-07-24T21:01+0300
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A Milli Kadın Voleybol Takımı,, VNL Çeyrek Finali'nde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.Karşılaşmanın ilk setinde Japonya’nın hızlı başlangıcına karşılık veremeyen ay-yıldızlılar, seti 25-21 kaybetti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Türkiye, Yaprak Erkek’in sayıları ve Aslı Kalaç’ın etkili bloklarıyla 25-16 galip gelerek durumu eşitledi.Üçüncü sette Japonya, oyunu kontrol altına alarak 25-20 kazanırken, dördüncü sette Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın performansıyla Türkiye 25-22’lik skorla seti aldı ve maçı karar setine taşıdı. Ancak son sette üstünlüğü eline alan Japonya, 15-9’luk skorla galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.Japonya’nın yarı finaldeki rakibi, TSİ 21.00’de oynanacak Brezilya-Almanya maçının galibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-ligi-ceyrek-finalinde-japonya-ile-eslesti-1097860878.html
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türkiye, japonya, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi
türkiye, japonya, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi
Türkiye, Japonya'ya 3-2 yenildi: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne veda etti
Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen final etabı çeyrek finalinde Japonya’ya 3-2 mağlup olan milliler, turnuvaya veda etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı,, VNL Çeyrek Finali'nde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk setinde Japonya’nın hızlı başlangıcına karşılık veremeyen ay-yıldızlılar, seti 25-21 kaybetti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Türkiye, Yaprak Erkek’in sayıları ve Aslı Kalaç’ın etkili bloklarıyla 25-16 galip gelerek durumu eşitledi.
Üçüncü sette Japonya, oyunu kontrol altına alarak 25-20 kazanırken, dördüncü sette Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın performansıyla Türkiye 25-22’lik skorla seti aldı ve maçı karar setine taşıdı. Ancak son sette üstünlüğü eline alan Japonya, 15-9’luk skorla galip gelerek adını yarı finale yazdırdı.
Japonya’nın yarı finaldeki rakibi, TSİ 21.00’de oynanacak Brezilya-Almanya maçının galibi olacak.