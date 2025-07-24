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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/trump-avrupa-ukraynaya-saglanan-silahin-parasini-uc-yil-once-abdye-odemeliydi-1098113231.html
Trump: Avrupa, Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yıl önce ABD’ye ödemeliydi
Trump: Avrupa, Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yıl önce ABD’ye ödemeliydi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yol önce ödemesi gerektiğini belirtti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:07+0300
2025-07-24T12:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
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donald trump
ukrayna
avrupa birliği
ab
patriot
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ABD’nin başkenti Washington’da, yapay zeka ile ilgili bir konferansta konuşan Donald Trump, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili yeni açıklamada bulundu.Washington ve Brüksel arasında varılan anlaşmanın, Ukrayna’ya teslim edilecek tüm askeri teçhizatın maliyetinin tamamen AB tarafından karşılanacağı yönünde olduğunu söyleyen Trump, “Avrupalılar o parayı ABD'deki savunma şirketlerimize harcayacak. Biz de onlara silah göndereceğiz, onlar da gönderdiğimiz teçhizatı dağıtacak. Açıkçası, bu üç yıl önce olmalıydı” ifadesini kullandı.Trump geçen hafta, ABD ve AB'nin Ukrayna'ya Amerikan silahları gönderme konusunda anlaştıklarını ve maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Gelecekteki teslimatlar sadece Patriot füzelerini değil, hava savunma sistemlerini de içerecek.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın planının ticari bir hamle olduğunu, Avrupa da çatışmanın sürmesini sağlamak için silah alımlarına büyük meblağlar harcamaya hazır olduğunu açıkladığını, ancak maliyetinin kimin karşılayacağı konusunda anlaşmazlıkların olduğunu söylemişti. Fransa, Çekya, İtalya ve Macaristan alımlara katılmayı reddetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kievdeki-protesto-gosterilerine-9-bin-kisi-katildi-1098111160.html
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abd, donald trump, ukrayna, avrupa birliği, ab, patriot, askeri yardım
abd, donald trump, ukrayna, avrupa birliği, ab, patriot, askeri yardım

Trump: Avrupa, Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yıl önce ABD’ye ödemeliydi

12:07 24.07.2025 (güncellendi: 12:12 24.07.2025)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AP Photo
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ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yol önce ödemesi gerektiğini belirtti.
ABD’nin başkenti Washington’da, yapay zeka ile ilgili bir konferansta konuşan Donald Trump, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili yeni açıklamada bulundu.
Washington ve Brüksel arasında varılan anlaşmanın, Ukrayna’ya teslim edilecek tüm askeri teçhizatın maliyetinin tamamen AB tarafından karşılanacağı yönünde olduğunu söyleyen Trump, “Avrupalılar o parayı ABD'deki savunma şirketlerimize harcayacak. Biz de onlara silah göndereceğiz, onlar da gönderdiğimiz teçhizatı dağıtacak. Açıkçası, bu üç yıl önce olmalıydı” ifadesini kullandı.
Trump geçen hafta, ABD ve AB'nin Ukrayna'ya Amerikan silahları gönderme konusunda anlaştıklarını ve maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Gelecekteki teslimatlar sadece Patriot füzelerini değil, hava savunma sistemlerini de içerecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın planının ticari bir hamle olduğunu, Avrupa da çatışmanın sürmesini sağlamak için silah alımlarına büyük meblağlar harcamaya hazır olduğunu açıkladığını, ancak maliyetinin kimin karşılayacağı konusunda anlaşmazlıkların olduğunu söylemişti. Fransa, Çekya, İtalya ve Macaristan alımlara katılmayı reddetmişti.
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