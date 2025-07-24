https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/trump-avrupa-ukraynaya-saglanan-silahin-parasini-uc-yil-once-abdye-odemeliydi-1098113231.html

Trump: Avrupa, Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yıl önce ABD’ye ödemeliydi

Trump: Avrupa, Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yıl önce ABD’ye ödemeliydi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yol önce ödemesi gerektiğini belirtti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T12:07+0300

2025-07-24T12:07+0300

2025-07-24T12:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

avrupa birliği

ab

patriot

askeri yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097942417_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_9403d968609759c941f140f8e6b18475.jpg

ABD’nin başkenti Washington’da, yapay zeka ile ilgili bir konferansta konuşan Donald Trump, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımla ilgili yeni açıklamada bulundu.Washington ve Brüksel arasında varılan anlaşmanın, Ukrayna’ya teslim edilecek tüm askeri teçhizatın maliyetinin tamamen AB tarafından karşılanacağı yönünde olduğunu söyleyen Trump, “Avrupalılar o parayı ABD'deki savunma şirketlerimize harcayacak. Biz de onlara silah göndereceğiz, onlar da gönderdiğimiz teçhizatı dağıtacak. Açıkçası, bu üç yıl önce olmalıydı” ifadesini kullandı.Trump geçen hafta, ABD ve AB'nin Ukrayna'ya Amerikan silahları gönderme konusunda anlaştıklarını ve maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Gelecekteki teslimatlar sadece Patriot füzelerini değil, hava savunma sistemlerini de içerecek.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump'ın planının ticari bir hamle olduğunu, Avrupa da çatışmanın sürmesini sağlamak için silah alımlarına büyük meblağlar harcamaya hazır olduğunu açıkladığını, ancak maliyetinin kimin karşılayacağı konusunda anlaşmazlıkların olduğunu söylemişti. Fransa, Çekya, İtalya ve Macaristan alımlara katılmayı reddetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kievdeki-protesto-gosterilerine-9-bin-kisi-katildi-1098111160.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, avrupa birliği, ab, patriot, askeri yardım