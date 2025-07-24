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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kievdeki-protesto-gosterilerine-9-bin-kisi-katildi-1098111160.html
Kiev’deki protesto gösterilerine 9 bin kişi katıldı
Kiev’deki protesto gösterilerine 9 bin kişi katıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) yetkilerini sınırlayan yasaya karşı dün düzenlenen protesto gösterisine 9 bin kişi... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T11:42+0300
2025-07-24T11:47+0300
dünya
ukrayna
kiev
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yüksek rada
protesto
gösteri
yolsuzluk
vladimir zelenskiy
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Ukrayna televizyonunun yerel polise dayandırdığı haberinde, ülke yönetiminin yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını kaldıran kararını protesto eden binlerce vatandaşın başkenti Kiev ve diğer kentlerde sokağa çıktığını bildirdi.Haberde, başkent Kiev’in merkezinde 23 Temmuz Çarşamba günü düzenlenen protesto gösterisine 9 bin kişi katıldı. Eylemin gece geç saatlere kadar devam ettiği kaydedildi.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz Salı günü, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumu Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek vermişti. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzalamıştı.Bazı Ukraynalı parlamenterler yasayı ülkenin yolsuzlukla mücadele yapısının yok edilmesi olarak değerlendirmişti. Muhalif milletvekilleri yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmek niyetinde olduklarını dile getirmişti. Ukrayna medyası başta Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk ve Odessa olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde protesto gösterilerinin düzenlendiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ukrayna-catismasi-ateskesten-uzak-ustunluk-rusyanin-elinde-ve-trump-bunun-farkinda-1098110540.html
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ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, protesto, gösteri, yolsuzluk, vladimir zelenskiy
ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, protesto, gösteri, yolsuzluk, vladimir zelenskiy

Kiev’deki protesto gösterilerine 9 bin kişi katıldı

11:42 24.07.2025 (güncellendi: 11:47 24.07.2025)
© AP Photo / Alex BabenkoUkrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) yetkilerini sınırlayan yasaya karşı dün düzenlenen protesto gösterisine 9 bin kişi katıldı.
Ukrayna televizyonunun yerel polise dayandırdığı haberinde, ülke yönetiminin yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını kaldıran kararını protesto eden binlerce vatandaşın başkenti Kiev ve diğer kentlerde sokağa çıktığını bildirdi.
Haberde, başkent Kiev’in merkezinde 23 Temmuz Çarşamba günü düzenlenen protesto gösterisine 9 bin kişi katıldı. Eylemin gece geç saatlere kadar devam ettiği kaydedildi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz Salı günü, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumu Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek vermişti. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzalamıştı.
Bazı Ukraynalı parlamenterler yasayı ülkenin yolsuzlukla mücadele yapısının yok edilmesi olarak değerlendirmişti. Muhalif milletvekilleri yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürmek niyetinde olduklarını dile getirmişti. Ukrayna medyası başta Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk ve Odessa olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde protesto gösterilerinin düzenlendiğini bildirmişti.
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