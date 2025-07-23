https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/turkiyenin-en-sicak-ili-termometreler-51-derece-ile-rekoru-gordu-1098091234.html
Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü
Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dört bir yanında rekor düzeyde sıcaklık var. Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T16:40+0300
2025-07-23T16:40+0300
2025-07-23T16:47+0300
yaşam
şanlıurfa
aşırı sıcaklar
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Türkiye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor.Şanlıurfa'da sokaklar boşMevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise parkları ve yeşil alanları tercih etti.Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/bakan-yumakli-son-durumu-acikladi-urladaki-orman-yangini-kontrol-altinda-1098082369.html
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şanlıurfa, şanlıurfa hava durumu, şanlıurfa kaç derece
şanlıurfa, şanlıurfa hava durumu, şanlıurfa kaç derece
Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü
16:40 23.07.2025 (güncellendi: 16:47 23.07.2025)
Türkiye'nin dört bir yanında rekor düzeyde sıcaklık var. Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Türkiye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor.
Şanlıurfa'da sokaklar boş
Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise parkları ve yeşil alanları tercih etti.
Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi.