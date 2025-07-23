Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/turkiyenin-en-sicak-ili-termometreler-51-derece-ile-rekoru-gordu-1098091234.html
Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü
Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dört bir yanında rekor düzeyde sıcaklık var. Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T16:40+0300
2025-07-23T16:47+0300
yaşam
şanlıurfa
aşırı sıcaklar
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098091072_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_8ef7c07917ffcd5231cd660e73314de7.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Türkiye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor.Şanlıurfa'da sokaklar boşMevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise parkları ve yeşil alanları tercih etti.Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/bakan-yumakli-son-durumu-acikladi-urladaki-orman-yangini-kontrol-altinda-1098082369.html
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098091072_0:0:502:376_1920x0_80_0_0_c4e25dc2f1c54a39a780076265155afe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, şanlıurfa hava durumu, şanlıurfa kaç derece
şanlıurfa, şanlıurfa hava durumu, şanlıurfa kaç derece

Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü

16:40 23.07.2025 (güncellendi: 16:47 23.07.2025)
aşırı sıcak 51 derece
aşırı sıcak 51 derece - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
Abone ol
Türkiye'nin dört bir yanında rekor düzeyde sıcaklık var. Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Türkiye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Şanlıurfa'da sokaklar boş

Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise parkları ve yeşil alanları tercih etti.
Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi.
İzmir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
TÜRKİYE
Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Urla'daki orman yangını kontrol altında
12:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала