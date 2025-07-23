https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/turkiyenin-en-sicak-ili-termometreler-51-derece-ile-rekoru-gordu-1098091234.html

Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü

Türkiye'nin en sıcak ili: Termometreler 51 derece ile rekoru gördü

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin dört bir yanında rekor düzeyde sıcaklık var. Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T16:40+0300

2025-07-23T16:40+0300

2025-07-23T16:47+0300

yaşam

şanlıurfa

aşırı sıcaklar

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Türkiye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor.Şanlıurfa'da sokaklar boşMevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı.Dışarı çıkmak zorunda olanlar ise parkları ve yeşil alanları tercih etti.Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 51 dereceye kadar yükseldi.

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