https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/taylandda-budist-kesis-skandali-rahipler-tapinak-parasiyla-cinsel-iliskiye-girdi-1097966797.html
Tayland'da Budist keşiş skandalı: Rahipler, tapınak parasıyla cinsel ilişkiye girdi
Tayland'da Budist keşiş skandalı: Rahipler, tapınak parasıyla cinsel ilişkiye girdi
Sputnik Türkiye
Tayland’da 'Miss Golf' lakaplı bir kadının, birçok üst düzey keşişle cinsel ilişki kurarak elde ettiği görüntülerle şantaj yaptığı ortaya çıktı. Skandal... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T19:05+0300
2025-07-17T19:05+0300
2025-07-17T19:05+0300
dünya
asya & pasifik
budist
budist rahip
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tapınak
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tapınak tepesi
tapınak
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Tayland’da dokuz keşiş tapınak hesaplarından milyonlarca bahtlık para transferi yaparak cinsel ilişki yaşadıkları kadına aktardı.Tayland’da Budist kurumları sarsan cinsel ilişki ve şantaj skandalı büyürken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 'Miss Golf' takma adıyla tanınan bir kadının, keşişlerle cinsel ilişkiye girdikten sonra bu anlara ait görüntüleri kullanarak milyonlarca baht haksız kazanç sağladığı ifade edildi. Tayland Polisi, söz konusu kadının en az dokuz keşişi şantajla tehdit ettiğini ve üç yıl içinde yaklaşık 385 milyon baht (yaklaşık 11.9 milyon dolar) elde ettiğini açıkladı.Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu yetkilileri, 'Miss Golf'ün bazı tapınaklardan büyük meblağlarda para transferi aldığını ve bunun resmi yolsuzluk yasalarına aykırı olduğunu bildirdi. Wat Chujitthammarama Tapınağı’ndan yalnızca birkaç ayda yaklaşık 12.8 milyon baht aktarıldığı açıklanırken, paraların bir kısmının çevrimiçi kumar için kullanıldığı da tespit edildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, olayın ortaya çıkmasının ardından şu ana kadar dokuz keşişin dini görevlerinden ayrıldığı ifade edildi. Hükümet ise 1 Ekim 2025’ten itibaren tapınakların mali işlemleriyle ilgili yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini ve keşişlerin 100 bin bahttan fazla nakit bulundurmasının yasaklanacağını duyurdu. Ayrıca, tüm tapınak gelirlerinin banka hesapları üzerinden yönetilmesinin zorunlu hale getirileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tapinakta-yasayan-ilk-turk-budist-rahip-5-saat-uyuyoruz-diyerek-anlatti-1085964213.html
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asya & pasifik, budist, budist rahip, uluslararası bağlı budistler ağının (ineb), tapınak, tapınak dağı, tapınak tepesi, tapınak, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü
asya & pasifik, budist, budist rahip, uluslararası bağlı budistler ağının (ineb), tapınak, tapınak dağı, tapınak tepesi, tapınak, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, din özgürlüğü
Tayland'da Budist keşiş skandalı: Rahipler, tapınak parasıyla cinsel ilişkiye girdi
Tayland’da 'Miss Golf' lakaplı bir kadının, birçok üst düzey keşişle cinsel ilişki kurarak elde ettiği görüntülerle şantaj yaptığı ortaya çıktı. Skandal sonrası dokuz keşiş dini görevlerinden ayrılırken, 395 bin dolara yakın para transferi tespit edildi.
Tayland’da dokuz keşiş tapınak hesaplarından milyonlarca bahtlık para transferi yaparak cinsel ilişki yaşadıkları kadına aktardı.
Tayland’da Budist kurumları sarsan cinsel ilişki ve şantaj skandalı büyürken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 'Miss Golf' takma adıyla tanınan bir kadının, keşişlerle cinsel ilişkiye girdikten sonra bu anlara ait görüntüleri kullanarak milyonlarca baht haksız kazanç sağladığı ifade edildi. Tayland Polisi, söz konusu kadının en az dokuz keşişi şantajla tehdit ettiğini ve üç yıl içinde yaklaşık 385 milyon baht (yaklaşık 11.9 milyon dolar) elde ettiğini açıkladı.
Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu yetkilileri, 'Miss Golf'ün bazı tapınaklardan büyük meblağlarda para transferi aldığını ve bunun resmi yolsuzluk yasalarına aykırı olduğunu bildirdi. Wat Chujitthammarama Tapınağı’ndan yalnızca birkaç ayda yaklaşık 12.8 milyon baht aktarıldığı açıklanırken, paraların bir kısmının çevrimiçi kumar için kullanıldığı da tespit edildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, olayın ortaya çıkmasının ardından şu ana kadar dokuz keşişin dini görevlerinden ayrıldığı ifade edildi. Hükümet ise 1 Ekim 2025’ten itibaren tapınakların mali işlemleriyle ilgili yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini ve keşişlerin 100 bin bahttan fazla nakit bulundurmasının yasaklanacağını duyurdu. Ayrıca, tüm tapınak gelirlerinin banka hesapları üzerinden yönetilmesinin zorunlu hale getirileceği açıklandı.