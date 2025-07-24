https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/serdar-ortactan-olmedim-isyani-1098120488.html

Serdar Ortaç'tan 'ölmedim' isyanı

Serdar Ortaç'tan 'ölmedim' isyanı

Sputnik Türkiye

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkındaki 'öldü' iddialarına ateş püskürdü ve 'ölmedim' diyerek bir video yayımladı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T16:01+0300

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yaşam

serdar ortaç

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada 'öldü' iddialarına tepki gösterdi. Ortaç, iddialara 'ölmedim' diyerek yayımladığı video ile yanıt verdi. Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada yayılan ölüm haberlerine tepki gösterdi. Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren “Serdar Ortaç öldü” başlıklı içeriklerin ardından sanatçı, sessizliğini bozarak bir video yayımladı ve 'ölmedim' dedi. Ortaç'ın videosu sosyal medyada gündem oldu. 10-15 yılım kaldı demiştiOrtaç daha önce yaptığı bir açıklamada, “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç…” derken mirasını da çalışanlarına bırakacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-vasiyetini-acikladi-mirasini-kime-birakacagini-duyurdu-1098028529.html

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serdar ortaç