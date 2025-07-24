https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/serdar-ortactan-olmedim-isyani-1098120488.html
Serdar Ortaç'tan 'ölmedim' isyanı
Serdar Ortaç'tan 'ölmedim' isyanı
Sputnik Türkiye
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkındaki 'öldü' iddialarına ateş püskürdü ve 'ölmedim' diyerek bir video yayımladı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T16:01+0300
2025-07-24T16:01+0300
2025-07-24T16:02+0300
yaşam
serdar ortaç
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada 'öldü' iddialarına tepki gösterdi. Ortaç, iddialara 'ölmedim' diyerek yayımladığı video ile yanıt verdi. Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada yayılan ölüm haberlerine tepki gösterdi. Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren “Serdar Ortaç öldü” başlıklı içeriklerin ardından sanatçı, sessizliğini bozarak bir video yayımladı ve 'ölmedim' dedi. Ortaç'ın videosu sosyal medyada gündem oldu. 10-15 yılım kaldı demiştiOrtaç daha önce yaptığı bir açıklamada, “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç…” derken mirasını da çalışanlarına bırakacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-vasiyetini-acikladi-mirasini-kime-birakacagini-duyurdu-1098028529.html
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serdar ortaç
Serdar Ortaç'tan 'ölmedim' isyanı
16:01 24.07.2025 (güncellendi: 16:02 24.07.2025)
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkındaki 'öldü' iddialarına ateş püskürdü ve 'ölmedim' diyerek bir video yayımladı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada 'öldü' iddialarına tepki gösterdi. Ortaç, iddialara 'ölmedim' diyerek yayımladığı video ile yanıt verdi.
Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada yayılan ölüm haberlerine tepki gösterdi. Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında dolaşıma giren “Serdar Ortaç öldü” başlıklı içeriklerin ardından sanatçı, sessizliğini bozarak bir video yayımladı ve 'ölmedim' dedi. Ortaç'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.
10-15 yılım kaldı demişti
Ortaç daha önce yaptığı bir açıklamada, “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç…” derken mirasını da çalışanlarına bırakacağını söylemişti.