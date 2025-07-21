https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-vasiyetini-acikladi-mirasini-kime-birakacagini-duyurdu-1098028529.html

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı: Mirasını kime bırakacağını duyurdu

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı: Mirasını kime bırakacağını duyurdu

Sputnik Türkiye

MS hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada, ömrünün kısıtlı olduğunu belirterek hayranlarını... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T09:33+0300

2025-07-21T09:33+0300

2025-07-21T09:34+0300

yaşam

serdar ortaç

miras

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Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak yıllardır sahnelerde ve müzik listelerinde zirvede yer aldı. Ancak son yıllarda MS hastalığı (Multipl Skleroz) ile verdiği mücadeleyle de gündeme gelen sanatçı, yaptığı açıklamada sağlık durumuna dair umutsuz ifadeler kullandı.“Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok” diyen Ortaç, mirasını kime bırakacağını açıkladı.'Bir evim var, çalışanlarım bölüşsün'Ortaç’ın açıklamaları sadece sağlık durumu ile sınırlı kalmadı. Aynı zamanda miras planlamasını da kamuoyuyla paylaşan sanatçı, ailesine veya yakın çevresine hiçbir mal bırakmadığını duyurdu.“Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten.” sözleriyle dikkat çeken Ortaç, vasiyetinde duygusal bir tercihe imza attı.MS hastalığı ile uzun süredir mücadele ediyorSerdar Ortaç, 2014 yılından bu yana MS hastalığı ile mücadele ediyor. Zaman zaman sahne performanslarında zor anlar yaşayan sanatçı, hastalığın etkileri nedeniyle fiziksel ve psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçtiğini daha önce de dile getirmişti.

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