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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusyada-49-kisinin-bulundugu-yolcu-ucagi-kayboldu-1098104842.html
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: 'İlk belirlemelere göre kurtulan olmadı'
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: 'İlk belirlemelere göre kurtulan olmadı'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın doğusunda sefer gerçekleştiren An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğünü duyurdu. İlk... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T09:12+0300
2025-07-24T10:41+0300
dünya
rusya
uçak
amur
rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya)
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Blagoveşensk-Tında seferini yapan An-24 tipi yolcu uçağı, Amur Bölgesi'nde seyir halindeyken radar ekranlarından kayboldu. Kısa süre sonra uçağın düştüğü belirlendi. Amur Bölge Valisi Vasiliy Orlov'un aktardığı bilgiye göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ile 6 mürettebat bulunuyor. An-24 yolcu uçağının Angara Havayolları'na ait olduğu bilgisi paylaşıldı.Yolcu uçağının düştüğü yer belirlendiRusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğü noktanın tespit edildiğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında "Rosaviatsiya'ya ait Mi-8 helikopteriyle yapılan arama çalışmaları sırasında uçağın gövdesi görüldü ve alevlerin yükseldiği tespit edildi. Kurtarma ekipleri olay yerine doğru ilerlemeye devam ediyor" dendi.Amur Bölge Sivil Savunma ve Yangın Güvenliği Merkezi, uçağın enkazının varış noktası olan Tında kentine 16 km mesafede, bir dağın yamacında bulunduğunu bildirdi.Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamada, ilk belirlemelere kazadan sağ kurtulan olmadığı belirtildi.Rusya Soruşturma Komitesi'ne bağlı Doğu Bölgeler Arası Ulaşım Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, uçağın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.Rus arama-kurtarma ekipleri, uçağın enkazını havadan görüntüledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-ordusu-harkov-bolgesine-6-kilometre-derinlige-ilerledi-1098104606.html
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rusya, uçak, amur, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), rosaviatsiya
rusya, uçak, amur, rusya federal havacılık kurumu (rosaviatsiya), rosaviatsiya

Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: 'İlk belirlemelere göre kurtulan olmadı'

09:12 24.07.2025 (güncellendi: 10:41 24.07.2025)
© Sputnik / Виталий БезрукихСамолет Ан-24 авиакомпании "Сибавиатранс", архивное фото
Самолет Ан-24 авиакомпании Сибавиатранс, архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Виталий Безруких
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Rusya'nın doğusunda sefer gerçekleştiren An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğünü duyurdu. İlk belirlemelere göre kurtulan olmadı.
Blagoveşensk-Tında seferini yapan An-24 tipi yolcu uçağı, Amur Bölgesi'nde seyir halindeyken radar ekranlarından kayboldu. Kısa süre sonra uçağın düştüğü belirlendi.

Amur Bölge Valisi Vasiliy Orlov'un aktardığı bilgiye göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ile 6 mürettebat bulunuyor. An-24 yolcu uçağının Angara Havayolları'na ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yolcu uçağının düştüğü yer belirlendi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın düştüğü noktanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Rosaviatsiya'ya ait Mi-8 helikopteriyle yapılan arama çalışmaları sırasında uçağın gövdesi görüldü ve alevlerin yükseldiği tespit edildi. Kurtarma ekipleri olay yerine doğru ilerlemeye devam ediyor" dendi.

Amur Bölge Sivil Savunma ve Yangın Güvenliği Merkezi, uçağın enkazının varış noktası olan Tında kentine 16 km mesafede, bir dağın yamacında bulunduğunu bildirdi.

Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamada, ilk belirlemelere kazadan sağ kurtulan olmadığı belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'ne bağlı Doğu Bölgeler Arası Ulaşım Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, uçağın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rus arama-kurtarma ekipleri, uçağın enkazını havadan görüntüledi.
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