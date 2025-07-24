https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-vekil-slutskiy-rusya-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirme-iradesi-gosteriyor-1098100350.html
Rus vekil Slutskiy: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme iradesi gösteriyor
Rus vekil Slutskiy: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme iradesi gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya’nın Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi yönünde irade gösterdiğini ifade etti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T01:14+0300
2025-07-24T01:14+0300
2025-07-24T01:12+0300
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Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen üçüncü tur müzakereleri Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, Rusya’nın Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi yönünde irade gösterdiğini, üçüncü tur müzakerelerin insani konuların ilerletilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Üçüncü tur Rusya-Ukrayna müzakerelerinin tahmin edilebileceği gibi zorlu ve teknik olmaktan uzak olduğunu vurgulayan Slutskiy, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Rus heyetinin önemli bir diğer önerisinin de siyasi, insani ve askeri konularda çevrimiçi olarak çalışacak çalışma gruplarının oluşturulması olduğunu belirten Slutskiy, “Ukrayna tarafının olumlu tepki vereceğini umuyoruz” diye konuştu.
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, leonid slutskiy, rusya devlet duması, vladimir medinskiy
rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, leonid slutskiy, rusya devlet duması, vladimir medinskiy
Rus vekil Slutskiy: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme iradesi gösteriyor
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya’nın Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi yönünde irade gösterdiğini ifade etti.
Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen üçüncü tur müzakereleri Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, Rusya’nın Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi yönünde irade gösterdiğini, üçüncü tur müzakerelerin insani konuların ilerletilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
İstanbul-2'nin üçüncü turu, insani konuların ilerletilmesi yönünde atılan bir başka adımdır. Her iki taraftan1200'er kişiyi kapsayan yeni bir büyük çaplı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. Bir diğer önemli konu da, sağlık ekiplerinin savaş alanında ölen ve ağır yaralıları tahliye edebilmesi için kısa süreli ateşkeslerin ilan edilmesine yönelik Rusya’nın önerisi oldu. Tarafımız bir kez daha insancıllığını ve çatışmayı siyasi ve diplomatik yollarla sona erdirme isteğini ortaya koyuyor.
Üçüncü tur Rusya-Ukrayna müzakerelerinin tahmin edilebileceği gibi zorlu ve teknik olmaktan uzak olduğunu vurgulayan Slutskiy, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Başlangıçta, barış anlaşması üzerinde çalışmaların büyük atılımlar olmadan devam edeceği açıktı. Rusya müzakere grubu başkanı Vladimir Medinskiy’in de belirttiği gibi, tarafların pozisyonları henüz uzlaşıya varmaktan uzak olsa da diyalog devam ediyor.
Rus heyetinin önemli bir diğer önerisinin de siyasi, insani ve askeri konularda çevrimiçi olarak çalışacak çalışma gruplarının oluşturulması olduğunu belirten Slutskiy, “Ukrayna tarafının olumlu tepki vereceğini umuyoruz” diye konuştu.