https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rus-vekil-slutskiy-rusya-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirme-iradesi-gosteriyor-1098100350.html

Rus vekil Slutskiy: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme iradesi gösteriyor

Rus vekil Slutskiy: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme iradesi gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya’nın Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi yönünde irade gösterdiğini ifade etti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T01:14+0300

2025-07-24T01:14+0300

2025-07-24T01:12+0300

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ukrayna

i̇stanbul

müzakere

leonid slutskiy

rusya devlet duması

vladimir medinskiy

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Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen üçüncü tur müzakereleri Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, Rusya’nın Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi yönünde irade gösterdiğini, üçüncü tur müzakerelerin insani konuların ilerletilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Üçüncü tur Rusya-Ukrayna müzakerelerinin tahmin edilebileceği gibi zorlu ve teknik olmaktan uzak olduğunu vurgulayan Slutskiy, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Rus heyetinin önemli bir diğer önerisinin de siyasi, insani ve askeri konularda çevrimiçi olarak çalışacak çalışma gruplarının oluşturulması olduğunu belirten Slutskiy, “Ukrayna tarafının olumlu tepki vereceğini umuyoruz” diye konuştu.

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rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, leonid slutskiy, rusya devlet duması, vladimir medinskiy