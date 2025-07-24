Kremlin: İstanbul'daki müzakerelerde insani konuların ele alınması olumlu
11:08 24.07.2025 (güncellendi: 11:31 24.07.2025)
© SputnikRusya-Ukrayna müzakereleri
© Sputnik
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Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul'da yapılan 3. tur müzakereler hakkında Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki 3. tur müzakerelerde insani konuların ele alınmasının ve Rus tarafının 3 çevrimiçi çalışma grubu kurulmasını önermesinin olumlu değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
3. tur müzakerelerde bir atılım olmasını beklemediklerini ve bunu mümkün görmediklerini kaydeden Peskov, Rus heyeti başkanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in basın toplantısında tarafların memorandum taslaklarıyla ilgili yaklaşımlarının taban tabana zıt olduğunu söylediğine dikkat çekti.
3. tur müzakerelerde bir atılım olmasını beklemediklerini ve bunu mümkün görmediklerini kaydeden Peskov, Rus heyeti başkanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in basın toplantısında tarafların memorandum taslaklarıyla ilgili yaklaşımlarının taban tabana zıt olduğunu söylediğine dikkat çekti.
'3. turda bir atılım olmasını beklemiyorduk, bunu mümkün görmüyorduk'
📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un 3. tura ilişkin öne çıkan açıklamaları:
🔺İnsani konuların ele alınması ve Rus tarafının 3 çevrimiçi çalışma grubu kurulmasını önermesi olumlu değerlendirilmeli
🔺3. turda bir atılım olmasını beklemiyorduk, bunu mümkün görmüyorduk
🔺Zaten Medinskiy de tarafların memorandum taslaklarıyla ilgili yaklaşımlarının taban tabana zıt olduğunu söyledi
🔺Rusya'nın İstanbul'daki önerileri somut ve yapıcı
🔺Olası Putin-Zelenskiy zirvesi, kapsamlı bir çalışma yürütüldükten sonra konuşulabilir
🔺Siviller Ukrayna'da fiilen rehin olarak tutuluyor
🔺Rus ordusu, Ukrayna sınırında tampon bölgeler oluşturulması için ellerinden geleni yapıyor
🔺İnsani konuların ele alınması ve Rus tarafının 3 çevrimiçi çalışma grubu kurulmasını önermesi olumlu değerlendirilmeli
🔺3. turda bir atılım olmasını beklemiyorduk, bunu mümkün görmüyorduk
🔺Zaten Medinskiy de tarafların memorandum taslaklarıyla ilgili yaklaşımlarının taban tabana zıt olduğunu söyledi
🔺Rusya'nın İstanbul'daki önerileri somut ve yapıcı
🔺Olası Putin-Zelenskiy zirvesi, kapsamlı bir çalışma yürütüldükten sonra konuşulabilir
🔺Siviller Ukrayna'da fiilen rehin olarak tutuluyor
🔺Rus ordusu, Ukrayna sınırında tampon bölgeler oluşturulması için ellerinden geleni yapıyor