https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/platform-coktu-6-universite-ogrencisi-siyanur-atik-havuzuna-dustu-1098115711.html
Platform çöktü: 6 üniversite öğrencisi siyanür atık havuzuna düştü
Platform çöktü: 6 üniversite öğrencisi siyanür atık havuzuna düştü
Sputnik Türkiye
Çin'in kuzeyindeki bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşmeleri sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T13:56+0300
2025-07-24T13:56+0300
2025-07-24T13:56+0300
yaşam
çin
i̇ç moğolistan özerk bölgesi
maden ocağı
maden faciası
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında, 6 üniversite öğrencisi atık havuzuna düştü. Yerel basındaki haberlere göre, bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşerek yaşamını yitirdi.Hulunbir kentinde meydana gelen kaza, bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır- molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü. Platformun çökmesiyle siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.Yetkililer, maden ocağında üretimin durdurulduğu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kuzey-kibrista-sicak-hava-nedeniyle-calismak-yasaklandi-1098100211.html
çin
i̇ç moğolistan özerk bölgesi
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çin, i̇ç moğolistan özerk bölgesi, maden ocağı, maden faciası
çin, i̇ç moğolistan özerk bölgesi, maden ocağı, maden faciası
Platform çöktü: 6 üniversite öğrencisi siyanür atık havuzuna düştü
Çin'in kuzeyindeki bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşmeleri sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken maden ocağında üretime ara verildi.
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında, 6 üniversite öğrencisi atık havuzuna düştü. Yerel basındaki haberlere göre, bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşerek yaşamını yitirdi.
Hulunbir kentinde meydana gelen kaza, bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır- molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü. Platformun çökmesiyle siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.
Yetkililer, maden ocağında üretimin durdurulduğu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.