https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/otomobillere-yonelik-otv-duzenlemesi-sonrasi-hazine-ve-maliye-bakanligindan-aciklama-1098109253.html

Otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Sputnik Türkiye

Binek otomobillerin özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV düzenlemesi hakkında açıklama yapıldı... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T11:00+0300

2025-07-24T11:00+0300

2025-07-24T11:37+0300

ekonomi̇

hazine

maliye bakanlığı

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı otomobillerdeki ÖTV oranlarındaki değişiklik için açıklama yaptı. Otomobil, pick-up tarzı araçlarda Özel Tüketim Oranı yüzde 70 ile yüzde 220, elektrikli araçlarda ise yüzde 25 ile yüzde 75 aralığına yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV oranlarının bazı araçlarda artırılıp bazı araçlarda azaltılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak için bu adımın atıldığını belirtti. Bakanlık açıklamasında şunlar yer aldı:"7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle, motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesi dikkate alınarak, ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidilmiştir.Bu adım, esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır.Bu çerçevede;• Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir,• Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur,• Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır.Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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hazine, maliye bakanlığı, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)