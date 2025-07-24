https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/orman-yangininda-hayatlarini-kaybetmislerdi-5-sehirde-cenaze-toreni-duzenlendi-1098123254.html

Orman yangınında hayatlarını kaybetmişlerdi: 4 şehirde cenaze töreni düzenlendi

Orman yangınında hayatlarını kaybetmişlerdi: 4 şehirde cenaze töreni düzenlendi

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden 5 AKUT gönüllüsü Ankara'da, dozer operatörü Eyüp Dereli... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T18:53+0300

2025-07-24T18:53+0300

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar’a kadar yayılan büyük orman yangınında hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlendi.Yangında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız ve Muharrem Can için Ankara Çankaya’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Dozer operatörü Eyüp Dereli’nin cenazesi memleketi Eskişehir’de toprağa verildi. Yangına ön hatlardan müdahale eden Dereli, iş makinesiyle yol açmaya çalışırken alevlerin arasında kalmıştı. Cenazesi, dualarla uğurlandı.Orman muhafaza memuru Enes Kızılyer için Karabük’te tören düzenlendi. Genç memur, yangın alanında alevlere müdahale ettiği sırada dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Kızılyer’in cenazesi, Karabük’te ailesi ve meslektaşlarının katıldığı törenin ardından defnedildi.Yangında vefat eden orman işçileri Sercan Ütni ve Hilmi Şahin için ise Denizli’de tören yapıldı. Her iki işçi de yangına doğrudan müdahale ederken yaşamını yitirdi. Aileleri, genç yaşta hayatlarını kaybeden evlatları için gözyaşı döktü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/eskisehir-yangininda-yaniyorum-su-verin-diyen--orman-iscisi-yogun-bakima-alindi-1098119732.html

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türkiye, afyonkarahisar, ankara, akut, orman yangını, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi