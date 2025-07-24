https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/eskisehir-yangininda-yaniyorum-su-verin-diyen--orman-iscisi-yogun-bakima-alindi-1098119732.html
Eskişehir yangınında 'yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakıma alındı
Eskişehir yangınında 'yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakıma alındı
Sputnik Türkiye
Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangını sırasında alevlerin ortasında kalan 38 yaşındaki orman işçisi Kader Dereli, 2 ve 3’üncü derece yanıklarla hastaneye... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T15:50+0300
2025-07-24T15:50+0300
2025-07-24T15:50+0300
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Denizli’den bölgeye gelen 24 kişilik müdahale ekibinde yer alan orman işçisi Kader Dereli, ters rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Yangın sırasında, “Yanıyorum, su verin” diyerek yardım isteyen Dereli’nin feryadı, ekiplere tehlikenin boyutunu gösterdi.İlk müdahaleyi kurtarma ekibi yaptıDereli’ye ilk müdahale, olay yerinde hazır bulunan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yapıldı. Yaralı işçi daha sonra itfaiye aracıyla yangın koordinasyon merkezine indirildi. Burada tekrar müdahale edilen Dereli, hızla ambulansa alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Yanıklar ve akciğer hasarıHastanede yapılan kontrollerde, Dereli’nin el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar olduğu belirlendi. Aynı zamanda yangın sırasında maruz kaldığı yoğun sıcaklık ve duman nedeniyle akciğerlerinde hasar meydana geldiği tespit edildi.Yoğun bakımda, durumu stabilŞehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde yoğun bakıma alınan Kader Dereli’nin hayati tehlikesi bulunmuyor.
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orman, orman yangını, eskişehir, yangın
Eskişehir yangınında 'yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakıma alındı
Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangını sırasında alevlerin ortasında kalan 38 yaşındaki orman işçisi Kader Dereli, 2 ve 3’üncü derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Dereli’nin akciğerlerinde sıcak ve duman kaynaklı hasar tespit edildi.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Denizli’den bölgeye gelen 24 kişilik müdahale ekibinde yer alan orman işçisi Kader Dereli, ters rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Yangın sırasında, “Yanıyorum, su verin” diyerek yardım isteyen Dereli’nin feryadı, ekiplere tehlikenin boyutunu gösterdi.
İlk müdahaleyi kurtarma ekibi yaptı
Dereli’ye ilk müdahale, olay yerinde hazır bulunan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yapıldı. Yaralı işçi daha sonra itfaiye aracıyla yangın koordinasyon merkezine indirildi. Burada tekrar müdahale edilen Dereli, hızla ambulansa alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yanıklar ve akciğer hasarı
Hastanede yapılan kontrollerde, Dereli’nin el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar olduğu belirlendi. Aynı zamanda yangın sırasında maruz kaldığı yoğun sıcaklık ve duman nedeniyle akciğerlerinde hasar meydana geldiği tespit edildi.
Yoğun bakımda, durumu stabil
Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde yoğun bakıma alınan Kader Dereli’nin hayati tehlikesi bulunmuyor.