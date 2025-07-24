https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/eskisehir-yangininda-yaniyorum-su-verin-diyen--orman-iscisi-yogun-bakima-alindi-1098119732.html

Eskişehir yangınında 'yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakıma alındı

Eskişehir yangınında 'yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakıma alındı

Sputnik Türkiye

Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangını sırasında alevlerin ortasında kalan 38 yaşındaki orman işçisi Kader Dereli, 2 ve 3’üncü derece yanıklarla hastaneye... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T15:50+0300

2025-07-24T15:50+0300

2025-07-24T15:50+0300

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Denizli’den bölgeye gelen 24 kişilik müdahale ekibinde yer alan orman işçisi Kader Dereli, ters rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Yangın sırasında, “Yanıyorum, su verin” diyerek yardım isteyen Dereli’nin feryadı, ekiplere tehlikenin boyutunu gösterdi.İlk müdahaleyi kurtarma ekibi yaptıDereli’ye ilk müdahale, olay yerinde hazır bulunan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yapıldı. Yaralı işçi daha sonra itfaiye aracıyla yangın koordinasyon merkezine indirildi. Burada tekrar müdahale edilen Dereli, hızla ambulansa alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Yanıklar ve akciğer hasarıHastanede yapılan kontrollerde, Dereli’nin el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar olduğu belirlendi. Aynı zamanda yangın sırasında maruz kaldığı yoğun sıcaklık ve duman nedeniyle akciğerlerinde hasar meydana geldiği tespit edildi.Yoğun bakımda, durumu stabilŞehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde yoğun bakıma alınan Kader Dereli’nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/harita-kirmiziya-dondu-turkiye-icin-de-risk-cok-yuksek-1098117649.html

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