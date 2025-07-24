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Orman işçilerini son gören ekip lideri konuştu: 'Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar'
Orman işçilerini son gören ekip lideri konuştu: 'Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar'
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Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 10 şehidin yanından son ayrılanlardan OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaşadıklarını aktardı. Temel, hayatını... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü yangına müdahale ederken hayatını kaybetti.Ekibi son gören kişi konuştu: Yukarı kaçmaya çalışmışlarEskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/eskisehirde-orman-yangininda-11-orman-iscisi-hayatini-kaybetti-1098096469.html
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odunpazarı
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odunpazarı, afyonkarahisar, akut, türkiye, i̇hsaniye

Orman işçilerini son gören ekip lideri konuştu: 'Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar'

10:15 24.07.2025 (güncellendi: 10:16 24.07.2025)
© Atahan GezerOBAK ekip lideri Ercan Temel
OBAK ekip lideri Ercan Temel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Atahan Gezer
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Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 10 şehidin yanından son ayrılanlardan OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaşadıklarını aktardı. Temel, hayatını kaybedenler için "Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." ifadelerini kullandı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü yangına müdahale ederken hayatını kaybetti.

Ekibi son gören kişi konuştu: Yukarı kaçmaya çalışmışlar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı.
OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı.
İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu.
İzmir yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
TÜRKİYE
Eskişehir'de orman yangınında 10 orman işçisi hayatını kaybetti
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