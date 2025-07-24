https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/okan-buruktan-transfer-aciklamalari-osimheni-istiyoruz-bekliyoruz-1098102843.html

Okan Buruk'tan transfer açıklamaları: Osimhen'i istiyoruz, bekliyoruz

Okan Buruk'tan transfer açıklamaları: Osimhen'i istiyoruz, bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının istek, konsantrasyon ve uyum olarak sezona hazır olduğunu söyledi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T07:57+0300

2025-07-24T07:57+0300

2025-07-24T07:57+0300

spor

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Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Avusturya kampındaki "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu."Güzel bir kamp oldu. Çok güzel geçti. Bu gece İstanbul'a döneceğiz. İzin yapmayacağız ve bir sonraki maça hazırlanacağız ondan sonra izin yapacağız. Ondan sonra Lazio maçımız var.""Arda Ünyay'ı geçen sezon devre arasında transfer ettik. Transferinden sonra sakatlığı oldu. Sadece bir maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Arda'nın fiziksel olarak özellikleri çok iyi. Hızı ve ayakları, bugün de gördük, gayet iyi bir şekilde topu kullandı. Öne doğru, baskılara doğru bir şekilde çıktı. Bizim oyunumuzu çabuk adapte oldu. Uzun yıllardır bu takımda olan bir oyuncu gibi oynaması sevindirici. Geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz var, akademiden de oyuncularımız var. Onların gelişimleri de çok hızlı bir şekilde devam edecek. Geleceğe dair mutluyuz. Arda, 3 maçta da 45 dakika oynadı. Gerçekten iyi işler yaptı. 2 gol attı ama bunun dışında oyun anlayışı, hırsı, isteği, motivasyonla en önemli şeylerden biri bu. Bu anlamda çok mutluyum tabii ki.""Planlama ile ilgili bir değişiklik yok. Orada bizim için kısa vadede bir değişiklik yok. Lig başladıktan sonra transferin bitmesine süre var. Gelişmelere göre oyuncularla ilgili karar vereceğiz. Yabancı sınırı var. Bizden ayrılmak isteyenler olacak belki. Belki az süre alan oyuncular ayrılmak isteyebiliyor. Ama şu anda bir değişiklik yok. Döndükten sonra bu konuyla ilgili yönetimle bir araya geleceğiz. Bununla ilgili planlarımızı yapacağız.""Önemli olan doğru oyuncuları almak. Oynamayan oyuncuların mutsuzluğu da takıma yansıyor. Mutsuz oyuncuyu yönetmek bazen zor oluyor. Doğru şekilde kadro yapınızı belirlemeniz gerekiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hakan-calhanoglu-transfer-kararini-resmen-acikladi-1098088911.html

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