https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/mhp-lideri-bahceliden-eskisehir-yangini-faciasinda-olenler-icin-taziye-mesaji-1098119557.html

MHP Lideri Bahçeli'den Eskişehir yangını faciasında ölenler için taziye mesajı

MHP Lideri Bahçeli'den Eskişehir yangını faciasında ölenler için taziye mesajı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'deki orman yangınıyla mücadele sırasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T14:57+0300

2025-07-24T14:57+0300

2025-07-24T14:57+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

eskişehir

yangın

taziye

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Eskişehir'de orman yangınıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için bir taziye mesajı yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, orman yangınlarıyla amansız mücadelenin sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale edildiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:"Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar. Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor. Çok üzülerek belirtmek isterim ki yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında 5'i orman işçisi 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere maalesef 10 evladımız şehit oldu. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/10-orman-iscisinin-naaslari-kimlik-ve-dna-tespiti-icin-ankaraya-getirildi-1098103810.html

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