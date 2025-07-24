https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/10-orman-iscisinin-naaslari-kimlik-ve-dna-tespiti-icin-ankaraya-getirildi-1098103810.html

10 orman işçisinin naaşları kimlik ve DNA tespiti için Ankara'ya getirildi

10 orman işçisinin naaşları kimlik ve DNA tespiti için Ankara'ya getirildi

Sputnik Türkiye

10 orman işçisinin ve Akut gönüllüsünün naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara'ya getirildi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T08:12+0300

2025-07-24T08:12+0300

2025-07-24T08:12+0300

türki̇ye

akut

afyonkarahisar belediyesi

eskişehir

10 orman işçisi

orman yangını

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisi ve AKUT gönüllüsünün naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.Naaşlar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda aile ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.Cenazeler, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-isimlerden-taziye-mesajlari-yagdi-ilber-ortayli-cok-uzuntuluyuz-cok--1098101992.html

türki̇ye

eskişehir

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akut, afyonkarahisar belediyesi, eskişehir, 10 orman işçisi, orman yangını