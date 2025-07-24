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10 orman işçisinin naaşları kimlik ve DNA tespiti için Ankara'ya getirildi
10 orman işçisinin naaşları kimlik ve DNA tespiti için Ankara'ya getirildi
Sputnik Türkiye
10 orman işçisinin ve Akut gönüllüsünün naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara'ya getirildi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T08:12+0300
2025-07-24T08:12+0300
türki̇ye
akut
afyonkarahisar belediyesi
eskişehir
10 orman işçisi
orman yangını
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisi ve AKUT gönüllüsünün naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.Naaşlar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda aile ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.Cenazeler, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-isimlerden-taziye-mesajlari-yagdi-ilber-ortayli-cok-uzuntuluyuz-cok--1098101992.html
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akut, afyonkarahisar belediyesi, eskişehir, 10 orman işçisi, orman yangını
akut, afyonkarahisar belediyesi, eskişehir, 10 orman işçisi, orman yangını

10 orman işçisinin naaşları kimlik ve DNA tespiti için Ankara'ya getirildi

08:12 24.07.2025
© AA / Cem Genco10 orman işçisinin naaşları Adli Tıp Kurumu'na getirildi
10 orman işçisinin naaşları Adli Tıp Kurumu'na getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA / Cem Genco
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10 orman işçisinin ve Akut gönüllüsünün naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara'ya getirildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçisi ve AKUT gönüllüsünün naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.
Naaşlar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda aile ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.
Cenazeler, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.
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