https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/malatya-gune-depremler-uyandi-afad-buyuklugunu-acikladi-1098105351.html
Malatya güne depremle uyandı: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Malatya güne depremle uyandı: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T09:27+0300
2025-07-24T09:27+0300
2025-07-24T09:50+0300
son depremler
deprem
malatya
afad
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AFAD'ın aktardığı verilere göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Malatya güne sarsıntı ile uyandıSabah 6.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kayıtlara geçti. Deprem 10.19 kilometre derinlikte yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem--1098090635.html
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Malatya güne depremle uyandı: AFAD büyüklüğünü açıkladı
09:27 24.07.2025 (güncellendi: 09:50 24.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.
Malatya güne sarsıntı ile uyandı
Sabah 6.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kayıtlara geçti. Deprem 10.19 kilometre derinlikte yaşandı.