https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem--1098090635.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde Rodos Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T15:38+0300
2025-07-23T15:38+0300
2025-07-23T15:38+0300
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Ege Denizi'nde Rodos Adası açıklarından 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7.8 kilometre derinliğindeki deprem Ege'nin güneydoğusunda hissedildi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü, 36.0745 kuzey enlemi ile 27.1767 doğu boylamı koordinatlarında yer aldı. Yerin yaklaşık 7.8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Ege'nin güneydoğusunda hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1097997282.html
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ege denizi, afad, deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde Rodos Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde Rodos Adası açıklarından 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7.8 kilometre derinliğindeki deprem Ege'nin güneydoğusunda hissedildi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü, 36.0745 kuzey enlemi ile 27.1767 doğu boylamı koordinatlarında yer aldı. Yerin yaklaşık 7.8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Ege'nin güneydoğusunda hissedildi.