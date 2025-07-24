https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kibrista-yangin-16-koy-tahliye-edildi-1098100093.html

Kıbrıs'ta yangın: 16 köy tahliye edildi

Kıbrıs'ta yangın: 16 köy tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Limasol bölgesinde çıkan büyük orman yangını nedeniyle 16 yerleşim yerinde toplu tahliyeler gerçekleştirildiği açıklandı. Lofou köyünde 36 kişinin polis... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T00:31+0300

2025-07-24T00:31+0300

2025-07-24T00:31+0300

dünya

limasol

kıbrıs

güney kıbrıs

kıbrıs sorunu

kıbrıs cumhuriyeti

kıbrıs rum yönetimi

kıbrıs rum kesimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098099922_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_2b7ea634ebae1b1d74424d230b3a061c.jpg

Kıbrıs’ta başlayan büyük orman yangınları, güneydeki Limasol bölgesinde 16 köyün tahliye edilmesine yol açtı.Yangın sebebiyle iki kişinin ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldığı, en az 10 kişinin ise dumandan etkilendiği belirtildi. Bölgede çok sayıda ev ve aracın yangında zarar gördüğü açıklandı.Lofou köyü muhtarı Giannos Neofytou, durumun ciddiyetini yetkililere bildirerek yardım talebinde bulunduğunu ve polis tarafından bölgeye otobüs gönderildiğini ancak köyün kısa sürede alevler tarafından çevrelendiğini ifade etti. Mahsur kalan 36 kişinin yanında polis ve sivil savunma ekiplerinin bulunduğu, tahliye çalışmalarına askeri araçların da destek vereceği açıklandı.Sivil savunma yetkilileri, yangın nedeniyle Agios Amvrosios, Kyvides, Souni-Zanatzia, Agios Therapon, Potamiou, Mallia, Vasa, Vouni, Koilani, Lofou, Pera Pedi, Monagri ve çevredeki kamp alanları dahil 16 yerleşim bölgesinde acil tahliye emri verildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/eskisehirde-orman-yangininda-11-orman-iscisi-hayatini-kaybetti-1098096469.html

limasol

kıbrıs

güney kıbrıs

kıbrıs cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

limasol, kıbrıs, güney kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs rum kesimi