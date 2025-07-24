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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kibrista-yangin-16-koy-tahliye-edildi-1098100093.html
Kıbrıs'ta yangın: 16 köy tahliye edildi
Kıbrıs'ta yangın: 16 köy tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Limasol bölgesinde çıkan büyük orman yangını nedeniyle 16 yerleşim yerinde toplu tahliyeler gerçekleştirildiği açıklandı. Lofou köyünde 36 kişinin polis... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T00:31+0300
2025-07-24T00:31+0300
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Kıbrıs’ta başlayan büyük orman yangınları, güneydeki Limasol bölgesinde 16 köyün tahliye edilmesine yol açtı.Yangın sebebiyle iki kişinin ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldığı, en az 10 kişinin ise dumandan etkilendiği belirtildi. Bölgede çok sayıda ev ve aracın yangında zarar gördüğü açıklandı.Lofou köyü muhtarı Giannos Neofytou, durumun ciddiyetini yetkililere bildirerek yardım talebinde bulunduğunu ve polis tarafından bölgeye otobüs gönderildiğini ancak köyün kısa sürede alevler tarafından çevrelendiğini ifade etti. Mahsur kalan 36 kişinin yanında polis ve sivil savunma ekiplerinin bulunduğu, tahliye çalışmalarına askeri araçların da destek vereceği açıklandı.Sivil savunma yetkilileri, yangın nedeniyle Agios Amvrosios, Kyvides, Souni-Zanatzia, Agios Therapon, Potamiou, Mallia, Vasa, Vouni, Koilani, Lofou, Pera Pedi, Monagri ve çevredeki kamp alanları dahil 16 yerleşim bölgesinde acil tahliye emri verildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/eskisehirde-orman-yangininda-11-orman-iscisi-hayatini-kaybetti-1098096469.html
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limasol, kıbrıs, güney kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs cumhuriyeti, kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs rum kesimi

Kıbrıs'ta yangın: 16 köy tahliye edildi

00:31 24.07.2025
© AP PhotoKıbrıs yangın
Kıbrıs yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AP Photo
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Limasol bölgesinde çıkan büyük orman yangını nedeniyle 16 yerleşim yerinde toplu tahliyeler gerçekleştirildiği açıklandı. Lofou köyünde 36 kişinin polis eşliğinde tahliye için otobüse bindirildiği ancak yangının köyü çevrelemesi nedeniyle mahsur kaldıkları ifade edildi.
Kıbrıs’ta başlayan büyük orman yangınları, güneydeki Limasol bölgesinde 16 köyün tahliye edilmesine yol açtı.
Yangın sebebiyle iki kişinin ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldığı, en az 10 kişinin ise dumandan etkilendiği belirtildi. Bölgede çok sayıda ev ve aracın yangında zarar gördüğü açıklandı.
Lofou köyü muhtarı Giannos Neofytou, durumun ciddiyetini yetkililere bildirerek yardım talebinde bulunduğunu ve polis tarafından bölgeye otobüs gönderildiğini ancak köyün kısa sürede alevler tarafından çevrelendiğini ifade etti. Mahsur kalan 36 kişinin yanında polis ve sivil savunma ekiplerinin bulunduğu, tahliye çalışmalarına askeri araçların da destek vereceği açıklandı.
Sivil savunma yetkilileri, yangın nedeniyle Agios Amvrosios, Kyvides, Souni-Zanatzia, Agios Therapon, Potamiou, Mallia, Vasa, Vouni, Koilani, Lofou, Pera Pedi, Monagri ve çevredeki kamp alanları dahil 16 yerleşim bölgesinde acil tahliye emri verildiğini açıkladı.
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