https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kpss-2025-sonuclari-aciklandi-1098113001.html
KPSS 2025 sonuçları açıklandı
KPSS 2025 sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
KPSS sonuçları açıklandı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:05+0300
2025-07-24T12:05+0300
2025-07-24T12:05+0300
türki̇ye
kpss
ösym
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilirler. ÖSYM’den yapılan açıklamada, "10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.KPSS 2025/1 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/adalet-bakanligi-20-bin-personel-alimi-yapacak--memuru-alimi-ne-zaman-sartlar-neler-1097976535.html
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kpss, ösym
KPSS 2025 sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilirler. ÖSYM’den yapılan açıklamada, "10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
KPSS 2025/1 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.