https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/adalet-bakanligi-20-bin-personel-alimi-yapacak--memuru-alimi-ne-zaman-sartlar-neler-1097976535.html

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı'na 2025 yılı itibarıyla 20 bin yeni personel alımı yapılacak. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve destek personel pozisyonlarını... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T11:03+0300

2025-07-18T11:03+0300

2025-07-18T11:03+0300

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adalet bakanlığı

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personel alımı

kpss

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz’daki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda detaylara açıklık getirdi:“Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.”Personel İhtiyacı Hakim ve Savcı Atamalarından Sonra ArttıBakan Yılmaz Tunç, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, son dönemde yapılan hakim, savcı ve hakim-savcı yardımcısı atamaları sonrasında yeni personel ihtiyacının doğduğunu belirtti. Yaklaşık 200 bin kadro ile Adalet Bakanlığı'nın önemli bir istihdam sürecine girdiğini belirtti.Personel alım şartlarıPersonel alımı sürecine dair en dikkat çeken gelişmeler, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle geldi. İşte öne çıkanlar:Yaş sınırı kaldırıldı Yeni kadrolar eklendi Zabıt kâtibi sınavı kolaylaştırıldıKoruma görevlileri i̇çin kolaylıklar Mezuniyete göre öncelik KPSS puan türü düzenlemesiRotasyon kuralı kalktıAdaylar ne zaman başvuru yapabilecek?Henüz başvuru takvimi resmi olarak yayımlanmadı. Ancak Bakan Tunç, yaptığı açıklamada “önümüzdeki günlerde” alıma dair tüm detayların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-maaslarda-kesinti-olacak-mi-1097974106.html

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