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Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı'na 2025 yılı itibarıyla 20 bin yeni personel alımı yapılacak. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve destek personel pozisyonlarını... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz’daki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda detaylara açıklık getirdi:“Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.”Personel İhtiyacı Hakim ve Savcı Atamalarından Sonra ArttıBakan Yılmaz Tunç, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, son dönemde yapılan hakim, savcı ve hakim-savcı yardımcısı atamaları sonrasında yeni personel ihtiyacının doğduğunu belirtti. Yaklaşık 200 bin kadro ile Adalet Bakanlığı'nın önemli bir istihdam sürecine girdiğini belirtti.Personel alım şartlarıPersonel alımı sürecine dair en dikkat çeken gelişmeler, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle geldi. İşte öne çıkanlar:Yaş sınırı kaldırıldı Yeni kadrolar eklendi Zabıt kâtibi sınavı kolaylaştırıldıKoruma görevlileri i̇çin kolaylıklar Mezuniyete göre öncelik KPSS puan türü düzenlemesiRotasyon kuralı kalktıAdaylar ne zaman başvuru yapabilecek?Henüz başvuru takvimi resmi olarak yayımlanmadı. Ancak Bakan Tunç, yaptığı açıklamada “önümüzdeki günlerde” alıma dair tüm detayların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-maaslarda-kesinti-olacak-mi-1097974106.html
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adalet bakanlığı personel alımı 2025, zabıt katibi alımı, mübaşir alımı ne zaman, infaz koruma memuru başvuru şartları, adalet bakanlığı yeni kadrolar, 20 bin memur alımı, yaş sınırı kaldırıldı, adalet bakanlığı kpss şartı, memur alımı başvuru takvimi
adalet bakanlığı personel alımı 2025, zabıt katibi alımı, mübaşir alımı ne zaman, infaz koruma memuru başvuru şartları, adalet bakanlığı yeni kadrolar, 20 bin memur alımı, yaş sınırı kaldırıldı, adalet bakanlığı kpss şartı, memur alımı başvuru takvimi

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?

11:03 18.07.2025
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
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Adalet Bakanlığı'na 2025 yılı itibarıyla 20 bin yeni personel alımı yapılacak. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve destek personel pozisyonlarını kapsayan alımlar için yaş sınırı kaldırıldı, yeni kadrolar eklendi. Başvuru şartları ve takvim yakında ilan edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz’daki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda detaylara açıklık getirdi:
“Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.”

Personel İhtiyacı Hakim ve Savcı Atamalarından Sonra Arttı

Bakan Yılmaz Tunç, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, son dönemde yapılan hakim, savcı ve hakim-savcı yardımcısı atamaları sonrasında yeni personel ihtiyacının doğduğunu belirtti. Yaklaşık 200 bin kadro ile Adalet Bakanlığı'nın önemli bir istihdam sürecine girdiğini belirtti.

Personel alım şartları

Personel alımı sürecine dair en dikkat çeken gelişmeler, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle geldi. İşte öne çıkanlar:

Yaş sınırı kaldırıldı

Daha önceki düzenlemelerde yer alan 35 yaş sınırı kaldırıldı.
Adaylarda sadece 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı aranacak.

Yeni kadrolar eklendi

Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı gibi yeni meslek unvanları alım kapsamına alındı.
Bu kadroların atanma şartları da netleştirildi.

Zabıt kâtibi sınavı kolaylaştırıldı

Anlam bütünlüğünü artıracak şekilde uygulama sınavında revizyon yapıldı.

Koruma görevlileri i̇çin kolaylıklar

Boy, kilo ve 30 yaş şartı kaldırıldı. Bu değişiklik özellikle infaz koruma memuru alımlarında daha fazla adayın başvuru yapmasını sağlayacak.

Mezuniyete göre öncelik

Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru gibi alanlara başvurularda, ilgili bölümlerden mezun olanlara kontenjanlı öncelik hakkı tanınacak.

KPSS puan türü düzenlemesi

Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek.
Adaylar kendi öğrenim düzeylerine göre puanlama sistemiyle ele alınacak.

Rotasyon kuralı kalktı

Zorunlu atamaya tabi kadrolarda uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri artık yürürlükte değil.

Adaylar ne zaman başvuru yapabilecek?

Henüz başvuru takvimi resmi olarak yayımlanmadı. Ancak Bakan Tunç, yaptığı açıklamada “önümüzdeki günlerde” alıma dair tüm detayların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
TÜRKİYE
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı: Maaşlarda kesinti olacak mı?
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