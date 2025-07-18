https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/adalet-bakanligi-20-bin-personel-alimi-yapacak--memuru-alimi-ne-zaman-sartlar-neler-1097976535.html
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı'na 2025 yılı itibarıyla 20 bin yeni personel alımı yapılacak. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve destek personel pozisyonlarını... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T11:03+0300
2025-07-18T11:03+0300
2025-07-18T11:03+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz’daki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda detaylara açıklık getirdi:“Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.”Personel İhtiyacı Hakim ve Savcı Atamalarından Sonra ArttıBakan Yılmaz Tunç, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, son dönemde yapılan hakim, savcı ve hakim-savcı yardımcısı atamaları sonrasında yeni personel ihtiyacının doğduğunu belirtti. Yaklaşık 200 bin kadro ile Adalet Bakanlığı'nın önemli bir istihdam sürecine girdiğini belirtti.Personel alım şartlarıPersonel alımı sürecine dair en dikkat çeken gelişmeler, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle geldi. İşte öne çıkanlar:Yaş sınırı kaldırıldı Yeni kadrolar eklendi Zabıt kâtibi sınavı kolaylaştırıldıKoruma görevlileri i̇çin kolaylıklar Mezuniyete göre öncelik KPSS puan türü düzenlemesiRotasyon kuralı kalktıAdaylar ne zaman başvuru yapabilecek?Henüz başvuru takvimi resmi olarak yayımlanmadı. Ancak Bakan Tunç, yaptığı açıklamada “önümüzdeki günlerde” alıma dair tüm detayların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-maaslarda-kesinti-olacak-mi-1097974106.html
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adalet bakanlığı personel alımı 2025, zabıt katibi alımı, mübaşir alımı ne zaman, infaz koruma memuru başvuru şartları, adalet bakanlığı yeni kadrolar, 20 bin memur alımı, yaş sınırı kaldırıldı, adalet bakanlığı kpss şartı, memur alımı başvuru takvimi
adalet bakanlığı personel alımı 2025, zabıt katibi alımı, mübaşir alımı ne zaman, infaz koruma memuru başvuru şartları, adalet bakanlığı yeni kadrolar, 20 bin memur alımı, yaş sınırı kaldırıldı, adalet bakanlığı kpss şartı, memur alımı başvuru takvimi
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı yapacak: Memuru alımı ne zaman, şartlar neler?
Adalet Bakanlığı'na 2025 yılı itibarıyla 20 bin yeni personel alımı yapılacak. Zabıt kâtibi, mübaşir, infaz koruma memuru ve destek personel pozisyonlarını kapsayan alımlar için yaş sınırı kaldırıldı, yeni kadrolar eklendi. Başvuru şartları ve takvim yakında ilan edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz’daki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde 20 bin yeni personel alınacağını duyurdu. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda detaylara açıklık getirdi:
“Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız.”
Personel İhtiyacı Hakim ve Savcı Atamalarından Sonra Arttı
Bakan Yılmaz Tunç, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, son dönemde yapılan hakim, savcı ve hakim-savcı yardımcısı atamaları sonrasında yeni personel ihtiyacının doğduğunu belirtti. Yaklaşık 200 bin kadro ile Adalet Bakanlığı'nın önemli bir istihdam sürecine girdiğini belirtti.
Personel alımı sürecine dair en dikkat çeken gelişmeler, Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle geldi. İşte öne çıkanlar:
Daha önceki düzenlemelerde yer alan 35 yaş sınırı
kaldırıldı.
Adaylarda sadece 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı
aranacak.
Fizyoterapist
ve işaret dili tercümanı
gibi yeni meslek unvanları alım kapsamına alındı.
Bu kadroların atanma şartları
da netleştirildi.
Zabıt kâtibi sınavı kolaylaştırıldı
Anlam bütünlüğünü artıracak şekilde uygulama sınavında revizyon
yapıldı.
Koruma görevlileri i̇çin kolaylıklar
Boy, kilo ve 30 yaş şartı
kaldırıldı. Bu değişiklik özellikle infaz koruma memuru
alımlarında daha fazla adayın başvuru yapmasını sağlayacak.
Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru
gibi alanlara başvurularda, ilgili bölümlerden mezun olanlara kontenjanlı öncelik hakkı
tanınacak.
KPSS puan türü düzenlemesi
Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri
birbirinden bağımsız
değerlendirilecek.
Adaylar kendi öğrenim düzeylerine göre puanlama sistemiyle ele alınacak.
Zorunlu atamaya tabi
kadrolarda uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümleri
artık yürürlükte değil.
Adaylar ne zaman başvuru yapabilecek?
Henüz başvuru takvimi resmi olarak yayımlanmadı. Ancak Bakan Tunç, yaptığı açıklamada “önümüzdeki günlerde” alıma dair tüm detayların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.