https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ingilterede-telefon-hatlari-kapandi-ulkede-binlerce-kisi-arama-yapamiyor-1098122462.html
İngiltere'de telefon hatları kapandı: Ülkede binlerce kişi arama yapamıyor
İngiltere'de telefon hatları kapandı: Ülkede binlerce kişi arama yapamıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere’de mobil iletişim hizmeti veren EE’de yaşanan teknik arıza nedeniyle binlerce kullanıcı arama yapamadığını ya da gelen aramaları alamadığını ifade... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T18:02+0300
2025-07-24T18:02+0300
2025-07-24T18:02+0300
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İngiltere'de teknik arıza nedeniyle mobil telefon operatörlerinin bağlantısı koptu.Binlerce kullanıcı arama yapamadığını ya da gelen aramaları alamadığını açıkladı. BT tarafından yapılan açıklamada, sabit hat hizmetlerinde de sorun yaşandığı belirtilerek, “Hizmetlerimizi etkileyen bir sorunu çözmek için acil şekilde çalışıyoruz” denildi. Vodafone ise kendi ağlarında herhangi bir teknik sorun olmadığını ifade ederken, bazı kullanıcıların diğer operatörlerle bağlantı kurmakta zorlandığını bildirdi.EE ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, şikayetlerin kendilerine ulaştığını ve teknik ekiplerin sorunu incelemeye başladığını açıkladı. DownDetector verilerine göre, en fazla arıza bildirimi EE kullanıcılarından geldi. Arızanın, EE altyapısını kullanan diğer küçük operatörleri de etkilediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/telefonum-cekmiyor-devri-kapaniyor-cekmezse-ceza-gelebilir-1096491952.html
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avrupa, i̇ngiltere, telefon, telefon görüşmesi, akıllı telefon, sabit telefon, telefon hattı, telefon numarası, telefon dinleme, akıllı telefon uygulaması
İngiltere'de telefon hatları kapandı: Ülkede binlerce kişi arama yapamıyor
İngiltere’de mobil iletişim hizmeti veren EE’de yaşanan teknik arıza nedeniyle binlerce kullanıcı arama yapamadığını ya da gelen aramaları alamadığını ifade etti. Arızanın Vodafone ve BT gibi diğer büyük operatörleri de etkilediği açıklandı.
İngiltere'de teknik arıza nedeniyle mobil telefon operatörlerinin bağlantısı koptu.
Binlerce kullanıcı arama yapamadığını ya da gelen aramaları alamadığını açıkladı. BT tarafından yapılan açıklamada, sabit hat hizmetlerinde de sorun yaşandığı belirtilerek, “Hizmetlerimizi etkileyen bir sorunu çözmek için acil şekilde çalışıyoruz” denildi.
Vodafone ise kendi ağlarında herhangi bir teknik sorun olmadığını ifade ederken, bazı kullanıcıların diğer operatörlerle bağlantı kurmakta zorlandığını bildirdi.
EE ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, şikayetlerin kendilerine ulaştığını ve teknik ekiplerin sorunu incelemeye başladığını açıkladı.
DownDetector verilerine göre, en fazla arıza bildirimi EE kullanıcılarından geldi. Arızanın, EE altyapısını kullanan diğer küçük operatörleri de etkilediği belirtildi.