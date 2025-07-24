https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ingilterede-telefon-hatlari-kapandi-ulkede-binlerce-kisi-arama-yapamiyor-1098122462.html

İngiltere'de telefon hatları kapandı: Ülkede binlerce kişi arama yapamıyor

İngiltere'de telefon hatları kapandı: Ülkede binlerce kişi arama yapamıyor

Sputnik Türkiye

İngiltere’de mobil iletişim hizmeti veren EE’de yaşanan teknik arıza nedeniyle binlerce kullanıcı arama yapamadığını ya da gelen aramaları alamadığını ifade... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T18:02+0300

2025-07-24T18:02+0300

2025-07-24T18:02+0300

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İngiltere'de teknik arıza nedeniyle mobil telefon operatörlerinin bağlantısı koptu.Binlerce kullanıcı arama yapamadığını ya da gelen aramaları alamadığını açıkladı. BT tarafından yapılan açıklamada, sabit hat hizmetlerinde de sorun yaşandığı belirtilerek, “Hizmetlerimizi etkileyen bir sorunu çözmek için acil şekilde çalışıyoruz” denildi. Vodafone ise kendi ağlarında herhangi bir teknik sorun olmadığını ifade ederken, bazı kullanıcıların diğer operatörlerle bağlantı kurmakta zorlandığını bildirdi.EE ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, şikayetlerin kendilerine ulaştığını ve teknik ekiplerin sorunu incelemeye başladığını açıkladı. DownDetector verilerine göre, en fazla arıza bildirimi EE kullanıcılarından geldi. Arızanın, EE altyapısını kullanan diğer küçük operatörleri de etkilediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/telefonum-cekmiyor-devri-kapaniyor-cekmezse-ceza-gelebilir-1096491952.html

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