https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/telefonum-cekmiyor-devri-kapaniyor-cekmezse-ceza-gelebilir-1096491952.html

'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir

'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir

Sputnik Türkiye

BTK, kapsama alanı sorunlarını çözmek için harekete geçti. Türkiye genelinde yapılacak saha testlerinde sinyal vermeyen noktalara operatörlere ceza kesilecek... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T11:19+0300

2025-05-25T11:19+0300

2025-05-25T11:19+0300

yaşam

bilgi teknolojileri (bt)

btk

kapsama alanı

gsm operatörleri

gsm operatörü

cep telefonu

cep telefonu analiz edici

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerde kapsama alanını mercek altına alıyor. Kent merkezleri, kırsal alanlar, ören yerleri, tüneller, yollar, demiryolları ve organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere Türkiye genelinde kapsamlı saha testleri yapılmasını içeren yeni düzenleme üstünde çalışıyor.Sabah'ın haberine göre üzerinde çalışılan taslak yönetmelik ile “telefonum çekmiyor” şikâyetlerinin geldiği her nokta özel ekiplerce test edilecek. Operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak denetlenecek. Sinyal zayıfsa veya hiç yoksa, operatöre satış gelirinin binde 2’si oranında ceza kesilecek.Hatalı ölçüme de ceza varBTK'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla artık özel şirketler de ölçüm yapabilecek. Ancak ölçümde hata yapılırsa bu kez ceza ölçüm yapan şirkete kesilecek. Hatalı raporun bedeli, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trafik-cezalarina-rekor-zam-geldi-hiz-emniyet-kemeri-alkol-ve-cep-telefonu-ihlalleri-ne-kadar-1096475364.html

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