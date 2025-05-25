'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir taş, bir kuyu, bir karar: Aklın kestiği yer
18:05
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:06
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/telefonum-cekmiyor-devri-kapaniyor-cekmezse-ceza-gelebilir-1096491952.html
'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir
'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir
Sputnik Türkiye
BTK, kapsama alanı sorunlarını çözmek için harekete geçti. Türkiye genelinde yapılacak saha testlerinde sinyal vermeyen noktalara operatörlere ceza kesilecek... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T11:19+0300
2025-05-25T11:19+0300
yaşam
bilgi teknolojileri (bt)
btk
kapsama alanı
gsm operatörleri
gsm operatörü
cep telefonu
cep telefonu analiz edici
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerde kapsama alanını mercek altına alıyor. Kent merkezleri, kırsal alanlar, ören yerleri, tüneller, yollar, demiryolları ve organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere Türkiye genelinde kapsamlı saha testleri yapılmasını içeren yeni düzenleme üstünde çalışıyor.Sabah'ın haberine göre üzerinde çalışılan taslak yönetmelik ile “telefonum çekmiyor” şikâyetlerinin geldiği her nokta özel ekiplerce test edilecek. Operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak denetlenecek. Sinyal zayıfsa veya hiç yoksa, operatöre satış gelirinin binde 2’si oranında ceza kesilecek.Hatalı ölçüme de ceza varBTK'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla artık özel şirketler de ölçüm yapabilecek. Ancak ölçümde hata yapılırsa bu kez ceza ölçüm yapan şirkete kesilecek. Hatalı raporun bedeli, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trafik-cezalarina-rekor-zam-geldi-hiz-emniyet-kemeri-alkol-ve-cep-telefonu-ihlalleri-ne-kadar-1096475364.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bilgi teknolojileri (bt), btk, kapsama alanı, gsm operatörleri, gsm operatörü, cep telefonu, cep telefonu analiz edici
bilgi teknolojileri (bt), btk, kapsama alanı, gsm operatörleri, gsm operatörü, cep telefonu, cep telefonu analiz edici

'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir

11:19 25.05.2025
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA
Abone ol
BTK, kapsama alanı sorunlarını çözmek için harekete geçti. Türkiye genelinde yapılacak saha testlerinde sinyal vermeyen noktalara operatörlere ceza kesilecek. Ölçümde hata yapan özel şirketler de ağır yaptırımla karşılaşacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerde kapsama alanını mercek altına alıyor. Kent merkezleri, kırsal alanlar, ören yerleri, tüneller, yollar, demiryolları ve organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere Türkiye genelinde kapsamlı saha testleri yapılmasını içeren yeni düzenleme üstünde çalışıyor.
Sabah'ın haberine göre üzerinde çalışılan taslak yönetmelik ile “telefonum çekmiyor” şikâyetlerinin geldiği her nokta özel ekiplerce test edilecek. Operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak denetlenecek. Sinyal zayıfsa veya hiç yoksa, operatöre satış gelirinin binde 2’si oranında ceza kesilecek.

Hatalı ölçüme de ceza var

BTK'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla artık özel şirketler de ölçüm yapabilecek. Ancak ölçümde hata yapılırsa bu kez ceza ölçüm yapan şirkete kesilecek. Hatalı raporun bedeli, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı olacak.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
EKONOMİ
Trafik cezalarına rekor zam geldi: Hız, emniyet kemeri, alkol ve cep telefonu ihlalleri ne kadar?
Dün, 11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала