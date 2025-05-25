https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/telefonum-cekmiyor-devri-kapaniyor-cekmezse-ceza-gelebilir-1096491952.html
'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir
'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir
Sputnik Türkiye
BTK, kapsama alanı sorunlarını çözmek için harekete geçti. Türkiye genelinde yapılacak saha testlerinde sinyal vermeyen noktalara operatörlere ceza kesilecek... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T11:19+0300
2025-05-25T11:19+0300
2025-05-25T11:19+0300
yaşam
bilgi teknolojileri (bt)
btk
kapsama alanı
gsm operatörleri
gsm operatörü
cep telefonu
cep telefonu analiz edici
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerde kapsama alanını mercek altına alıyor. Kent merkezleri, kırsal alanlar, ören yerleri, tüneller, yollar, demiryolları ve organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere Türkiye genelinde kapsamlı saha testleri yapılmasını içeren yeni düzenleme üstünde çalışıyor.Sabah'ın haberine göre üzerinde çalışılan taslak yönetmelik ile “telefonum çekmiyor” şikâyetlerinin geldiği her nokta özel ekiplerce test edilecek. Operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak denetlenecek. Sinyal zayıfsa veya hiç yoksa, operatöre satış gelirinin binde 2’si oranında ceza kesilecek.Hatalı ölçüme de ceza varBTK'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla artık özel şirketler de ölçüm yapabilecek. Ancak ölçümde hata yapılırsa bu kez ceza ölçüm yapan şirkete kesilecek. Hatalı raporun bedeli, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trafik-cezalarina-rekor-zam-geldi-hiz-emniyet-kemeri-alkol-ve-cep-telefonu-ihlalleri-ne-kadar-1096475364.html
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bilgi teknolojileri (bt), btk, kapsama alanı, gsm operatörleri, gsm operatörü, cep telefonu, cep telefonu analiz edici
bilgi teknolojileri (bt), btk, kapsama alanı, gsm operatörleri, gsm operatörü, cep telefonu, cep telefonu analiz edici
'Telefonum çekmiyor' devri kapanıyor: Çekmezse ceza gelebilir
BTK, kapsama alanı sorunlarını çözmek için harekete geçti. Türkiye genelinde yapılacak saha testlerinde sinyal vermeyen noktalara operatörlere ceza kesilecek. Ölçümde hata yapan özel şirketler de ağır yaptırımla karşılaşacak.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerde kapsama alanını mercek altına alıyor. Kent merkezleri, kırsal alanlar, ören yerleri, tüneller, yollar, demiryolları ve organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere Türkiye genelinde kapsamlı saha testleri yapılmasını içeren yeni düzenleme üstünde çalışıyor.
Sabah'ın haberine göre üzerinde çalışılan taslak yönetmelik ile “telefonum çekmiyor” şikâyetlerinin geldiği her nokta özel ekiplerce test edilecek. Operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak denetlenecek. Sinyal zayıfsa veya hiç yoksa, operatöre satış gelirinin binde 2’si oranında ceza kesilecek.
Hatalı ölçüme de ceza var
BTK'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla artık özel şirketler de ölçüm yapabilecek. Ancak ölçümde hata yapılırsa bu kez ceza ölçüm yapan şirkete kesilecek. Hatalı raporun bedeli, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı olacak.