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Harita kırmızıya döndü: Türkiye için de risk çok yüksek
Harita kırmızıya döndü: Türkiye için de risk çok yüksek
Sputnik Türkiye
Aşırı sıcaklar, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde orman yangınlarını tetikliyor. Türkiye dahil birçok ülkede "çok aşırı" risk seviyeleri bildirilirken, yılın... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T14:48+0300
2025-07-24T14:48+0300
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Avrupa genelinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, geniş orman alanlarını tehdit ediyor. Türkiye, Yunanistan ve Balkanlar gibi ülkeler, "aşırı" yangın riski ile karşı karşıya bulunuyor. İtalya’nın güney kıyıları, İsveç, Norveç ve Finlandiya ise "çok aşırı" risk kategorisinde yer alıyor.Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre 2025 yılı başından bu yana Avrupa’da 1.250 yangın meydana geldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış dikkat çekiyor; 2024’te bu sayı 861 olarak kaydedilmişti.Yangın haritası kırmızıya boyandıYangın Hava Durumu Endeksi (FWI), 22-28 Temmuz tarihlerini kapsayan risk haritasında birçok ülkeyi yüksek, çok yüksek, aşırı ve çok aşırı kategorilerde uyarıyor. Özellikle İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye ve Balkan ülkeleri, kırmızı tonlarla belirtilen bölgelerde yer alıyor.Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, kuraklıkla birlikte yangın riskinin önümüzdeki günlerde artabileceğini gösteriyor.Türkiye’de 6 ilde alevlerle mücadeleTürkiye’de yangınlarla mücadele birçok noktada sürüyor. Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük ve Manisa’da çıkan orman yangınları nedeniyle ekipler yoğun mesai harcıyor.En dramatik gelişme Eskişehir’de yaşandı. Buradaki yangına müdahale sırasında, 10 orman işçisi ve AKUT görevlisi şehit oldu. Olay, yangın söndürme çalışmalarının ne denli tehlikeli bir hâl aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bursada-gokyuzu-gri-araclar-kulle-kaplandi-belediyeden-cam-ve-kapilari-kapali-tutun-uyarisi-1098107714.html
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akdeniz ülkeleri sıcak hava dalgası, orman yangını riski, yangın haritası avrupa, türkiye orman yangını, effis verileri, copernicus iklim değişikliği, eskişehir yangın şehitleri, iklim krizi avrupa, yangın uyarısı türkiye.
akdeniz ülkeleri sıcak hava dalgası, orman yangını riski, yangın haritası avrupa, türkiye orman yangını, effis verileri, copernicus iklim değişikliği, eskişehir yangın şehitleri, iklim krizi avrupa, yangın uyarısı türkiye.
Harita kırmızıya döndü: Türkiye için de risk çok yüksek
Aşırı sıcaklar, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde orman yangınlarını tetikliyor. Türkiye dahil birçok ülkede "çok aşırı" risk seviyeleri bildirilirken, yılın başından bu yana 240 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Yangınlarla mücadele 6 ilde sürüyor.
Avrupa genelinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, geniş orman alanlarını tehdit ediyor. Türkiye, Yunanistan ve Balkanlar gibi ülkeler, "aşırı" yangın riski ile karşı karşıya bulunuyor. İtalya’nın güney kıyıları, İsveç, Norveç ve Finlandiya ise "çok aşırı" risk kategorisinde yer alıyor.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre 2025 yılı başından bu yana Avrupa’da 1.250 yangın meydana geldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış dikkat çekiyor; 2024’te bu sayı 861 olarak kaydedilmişti.
Yangın haritası kırmızıya boyandı
Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI), 22-28 Temmuz tarihlerini kapsayan risk haritasında birçok ülkeyi yüksek, çok yüksek, aşırı ve çok aşırı kategorilerde uyarıyor. Özellikle İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye ve Balkan ülkeleri, kırmızı tonlarla belirtilen bölgelerde yer alıyor.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, kuraklıkla birlikte yangın riskinin önümüzdeki günlerde artabileceğini gösteriyor.
Türkiye’de 6 ilde alevlerle mücadele
Türkiye’de yangınlarla mücadele birçok noktada sürüyor. Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük ve Manisa’da çıkan orman yangınları nedeniyle ekipler yoğun mesai harcıyor.
En dramatik gelişme Eskişehir’de yaşandı. Buradaki yangına müdahale sırasında, 10 orman işçisi ve AKUT görevlisi şehit oldu. Olay, yangın söndürme çalışmalarının ne denli tehlikeli bir hâl aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.