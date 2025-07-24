https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/harita-kirmiziya-dondu-turkiye-icin-de-risk-cok-yuksek-1098117649.html

Harita kırmızıya döndü: Türkiye için de risk çok yüksek

Harita kırmızıya döndü: Türkiye için de risk çok yüksek

Sputnik Türkiye

Aşırı sıcaklar, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde orman yangınlarını tetikliyor. Türkiye dahil birçok ülkede "çok aşırı" risk seviyeleri bildirilirken, yılın... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T14:48+0300

2025-07-24T14:48+0300

2025-07-24T14:48+0300

türki̇ye

yangın

orman yangını

risk

yüksek risk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098118732_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_78a66e06413f5fe02f27ef33c1fe6ca6.jpg

Avrupa genelinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, geniş orman alanlarını tehdit ediyor. Türkiye, Yunanistan ve Balkanlar gibi ülkeler, "aşırı" yangın riski ile karşı karşıya bulunuyor. İtalya’nın güney kıyıları, İsveç, Norveç ve Finlandiya ise "çok aşırı" risk kategorisinde yer alıyor.Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre 2025 yılı başından bu yana Avrupa’da 1.250 yangın meydana geldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış dikkat çekiyor; 2024’te bu sayı 861 olarak kaydedilmişti.Yangın haritası kırmızıya boyandıYangın Hava Durumu Endeksi (FWI), 22-28 Temmuz tarihlerini kapsayan risk haritasında birçok ülkeyi yüksek, çok yüksek, aşırı ve çok aşırı kategorilerde uyarıyor. Özellikle İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye ve Balkan ülkeleri, kırmızı tonlarla belirtilen bölgelerde yer alıyor.Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, kuraklıkla birlikte yangın riskinin önümüzdeki günlerde artabileceğini gösteriyor.Türkiye’de 6 ilde alevlerle mücadeleTürkiye’de yangınlarla mücadele birçok noktada sürüyor. Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük ve Manisa’da çıkan orman yangınları nedeniyle ekipler yoğun mesai harcıyor.En dramatik gelişme Eskişehir’de yaşandı. Buradaki yangına müdahale sırasında, 10 orman işçisi ve AKUT görevlisi şehit oldu. Olay, yangın söndürme çalışmalarının ne denli tehlikeli bir hâl aldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bursada-gokyuzu-gri-araclar-kulle-kaplandi-belediyeden-cam-ve-kapilari-kapali-tutun-uyarisi-1098107714.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akdeniz ülkeleri sıcak hava dalgası, orman yangını riski, yangın haritası avrupa, türkiye orman yangını, effis verileri, copernicus iklim değişikliği, eskişehir yangın şehitleri, iklim krizi avrupa, yangın uyarısı türkiye.