https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bursada-gokyuzu-gri-araclar-kulle-kaplandi-belediyeden-cam-ve-kapilari-kapali-tutun-uyarisi-1098107714.html
Bursa'da gökyüzü gri, araçlar külle kaplandı: Belediyeden 'cam ve kapıları kapalı tutun' uyarısı
Bursa'da gökyüzü gri, araçlar külle kaplandı: Belediyeden 'cam ve kapıları kapalı tutun' uyarısı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli’ne sıçrayan orman yangını, Bursa’da yoğun duman ve kül etkisi yarattı. Rüzgarın taşıdığı is ve kül, kenti... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T10:51+0300
2025-07-24T10:51+0300
2025-07-24T10:51+0300
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orman yangını
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Sakarya’nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları halen sürerken, yangının yol açtığı yoğun duman ve kül, çevre illere ulaşmaya başladı.Bursa'da gökyüzü grileştiDuman bulutu şehir merkezine çöktü, kül yağışı başladıYangından yükselen yoğun duman, rüzgarla birlikte Bursa’ya kadar ulaştı. Kent genelinde gökyüzünü gri bir sis tabakası kaplarken, sokaklarda ve çatılarda kül birikintileri gözlendi. İs kokusu kentin birçok noktasında net şekilde hissedildi.Belediyeden kritik uyarılarBursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte kül yağışı gözlemlenmektedir” bilgisini paylaştı. Açıklamada şu uyarılara yer verildi:Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.
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bursa, bilecik, orman yangını, duman, kent
bursa, bilecik, orman yangını, duman, kent
Bursa'da gökyüzü gri, araçlar külle kaplandı: Belediyeden 'cam ve kapıları kapalı tutun' uyarısı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli’ne sıçrayan orman yangını, Bursa’da yoğun duman ve kül etkisi yarattı. Rüzgarın taşıdığı is ve kül, kenti gri bir sis tabakasıyla kapladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, cam ve kapıların kapalı tutulması uyarısında bulundu.
Sakarya’nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları halen sürerken, yangının yol açtığı yoğun duman ve kül, çevre illere ulaşmaya başladı.
Bursa'da gökyüzü grileşti
Duman bulutu şehir merkezine çöktü, kül yağışı başladı
Yangından yükselen yoğun duman, rüzgarla birlikte Bursa’ya kadar ulaştı. Kent genelinde gökyüzünü gri bir sis tabakası kaplarken, sokaklarda ve çatılarda kül birikintileri gözlendi. İs kokusu kentin birçok noktasında net şekilde hissedildi.
Belediyeden kritik uyarılar
Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte kül yağışı gözlemlenmektedir” bilgisini paylaştı. Açıklamada şu uyarılara yer verildi:
Cam ve kapılar kapalı tutulmalı. Balkon ve dış mekanlarda yanıcı madde bulundurulmamalı. Solunum sorunu yaşayanlar maske kullanmalı. Gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı. Ormanlık alanlardan uzak durulmalı. Herhangi bir risk 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmeli.
Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.