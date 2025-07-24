https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bursada-gokyuzu-gri-araclar-kulle-kaplandi-belediyeden-cam-ve-kapilari-kapali-tutun-uyarisi-1098107714.html

Bursa'da gökyüzü gri, araçlar külle kaplandı: Belediyeden 'cam ve kapıları kapalı tutun' uyarısı

Bursa'da gökyüzü gri, araçlar külle kaplandı: Belediyeden 'cam ve kapıları kapalı tutun' uyarısı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli’ne sıçrayan orman yangını, Bursa’da yoğun duman ve kül etkisi yarattı. Rüzgarın taşıdığı is ve kül, kenti... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T10:51+0300

2025-07-24T10:51+0300

2025-07-24T10:51+0300

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orman yangını

duman

kent

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Sakarya’nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları halen sürerken, yangının yol açtığı yoğun duman ve kül, çevre illere ulaşmaya başladı.Bursa'da gökyüzü grileştiDuman bulutu şehir merkezine çöktü, kül yağışı başladıYangından yükselen yoğun duman, rüzgarla birlikte Bursa’ya kadar ulaştı. Kent genelinde gökyüzünü gri bir sis tabakası kaplarken, sokaklarda ve çatılarda kül birikintileri gözlendi. İs kokusu kentin birçok noktasında net şekilde hissedildi.Belediyeden kritik uyarılarBursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte kül yağışı gözlemlenmektedir” bilgisini paylaştı. Açıklamada şu uyarılara yer verildi:Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

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