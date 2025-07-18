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Trump, Epstein'a doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı
Trump, Epstein'a doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a doğum günü mektubu gönderdiği... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T11:02+0300
2025-07-18T11:37+0300
dünya
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Trump, 'reşit olmayan çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan' tutuklu yargılanırken kaldığı hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e müstehcen doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı.'Doğum günü mektubu' iddiası neydi?The Wall Street Journal'ın (WSJ) “Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti” başlıklı haberinde, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, milyarderin 50. doğum günü için çevresindekilerden mektuplar topladığını ve bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu ileri sürdü.WSJ, Trump'ın adının yazılı olduğu mektupta 'çıplak bir kadın silüeti çizimi' bulunduğunu ve Trump ile Epstein arasında 'hayali bir konuşmanın' var olduğunu iddia etti. WSJ, bu konuşmanın Trump'ın "Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her günün başka bir harika sır olmasını dilerim" sözleriyle sonlandığını öne sürdü.Trump'tan yalanlamaTruth Social hesabından WSJ'nin iddialarını yalanlayan Trump, haberin 'sahte' olduğunu iddia etti. Mektuptaki el yazsının kendine ait olmadığını ve resim çizmediğini belirten Trump, WSJ'nin haberi yayımlamadan önce kendisiyle görüştüğünü ve o zaman da 'bu mektubu kendisinin yazmadığını' söylediğini aktardı.Trump, açıklamasının devamında WSJ'ye dava açacağını söyleyerek, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye Epstein'e dair 'daha fazla' belge hazırlamasını istediğini belirtti.Rolling Stone: Beyaz Saray, WSJ haberini engellemeye çalıştıBU arada Rolling Stone dergisi, Beyaz Saray'dan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Trump'ın Epstein'a 50. yaş günü için gönderdiği iddia edilen mektupla ilgili bilginin WSJ tarafından yayınlanmasını engellemeye çalıştığını yazdı.Kaynaklardan biri, Trump'ın bu konuya en yüksek önceliği verdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/epstein-videosunda-kaybolan-60-saniye-gerilimi-fbi-ust-duzey-ismi-istifayi-dusunuyor-1097842567.html
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jeffrey epstein, donald trump, ghislaine maxwell, truth social, the wall street journal

Trump, Epstein'a doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı

11:02 18.07.2025 (güncellendi: 11:37 18.07.2025)
© AP Photo / Evan VucciTrump, Epstein'a doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı
Trump, Epstein'a doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a doğum günü mektubu gönderdiği iddialarını reddetti.
Trump, 'reşit olmayan çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan' tutuklu yargılanırken kaldığı hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e müstehcen doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanladı.

'Doğum günü mektubu' iddiası neydi?

The Wall Street Journal'ın (WSJ) “Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti” başlıklı haberinde, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, milyarderin 50. doğum günü için çevresindekilerden mektuplar topladığını ve bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu ileri sürdü.
WSJ, Trump'ın adının yazılı olduğu mektupta 'çıplak bir kadın silüeti çizimi' bulunduğunu ve Trump ile Epstein arasında 'hayali bir konuşmanın' var olduğunu iddia etti. WSJ, bu konuşmanın Trump'ın "Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her günün başka bir harika sır olmasını dilerim" sözleriyle sonlandığını öne sürdü.

Trump'tan yalanlama

Truth Social hesabından WSJ'nin iddialarını yalanlayan Trump, haberin 'sahte' olduğunu iddia etti. Mektuptaki el yazsının kendine ait olmadığını ve resim çizmediğini belirten Trump, WSJ'nin haberi yayımlamadan önce kendisiyle görüştüğünü ve o zaman da 'bu mektubu kendisinin yazmadığını' söylediğini aktardı.
Trump, açıklamasının devamında WSJ'ye dava açacağını söyleyerek, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye Epstein'e dair 'daha fazla' belge hazırlamasını istediğini belirtti.

Rolling Stone: Beyaz Saray, WSJ haberini engellemeye çalıştı

BU arada Rolling Stone dergisi, Beyaz Saray'dan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Trump'ın Epstein'a 50. yaş günü için gönderdiği iddia edilen mektupla ilgili bilginin WSJ tarafından yayınlanmasını engellemeye çalıştığını yazdı.

Kaynaklardan biri, Trump'ın bu konuya en yüksek önceliği verdiğini belirtti.
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