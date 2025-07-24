https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ekonomist-nazli-sarp-evinde-olu-bulundu-1098099756.html
Ekonomist Nazlı Sarp, evinde ölü bulundu
Ekonomist Nazlı Sarp, evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Türkiye ekonomisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Sarp’ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp incelemesiyle... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T00:02+0300
2025-07-24T00:02+0300
2025-07-24T00:02+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
sunucu
haber sunucusu
ekonomi
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm tehdidi
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098099579_0:17:400:242_1920x0_80_0_0_8d3bf65c64feacdd6dca000c3946ea28.jpg
Bankacılık ve finans alanındaki tecrübesiyle tanınan Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu.Sarp’ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp incelemesiyle belirleneceği açıklanırken, ölümü ekonomi dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.Nazlı Sarp Kimdir?Nazlı Sarp, iş yaşamına 1998 yılında bankacılık sektöründe başladı. 1998-2012 yılları arasında Akbank ve HSBC gibi önde gelen finans kuruluşlarında kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Bu süre zarfında finansal analiz, ticari portföy yönetimi ve kredi tahsis gibi birçok birimde orta düzey yönetici olarak sorumluluk üstlendi. Ayrıca bir inbound projede iki yıl boyunca iş birimini temsilen görev aldı.2012 yılından itibaren kariyerini yönetim danışmanı olarak sürdüren Sarp, özellikle altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde finansal danışmanlık hizmeti sundu. Proje finansmanı, yapay zekâ, kredi derecelendirme, finansal analiz ve veri bilimi gibi alanlarda çeşitli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda ekonomi ve finans üzerine eğitimler vererek sektördeki bilgi birikimini akademik ortamlara da taşıdı.Sarp, Dünya Gazetesi ile Para & Borsa dergisinde yayımlanan köşe yazılarıyla da kamuoyunu ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/yaris-spikeri-esen-gok-bakirkoydeki-evinde-olu-bulundu-1098012378.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098099579_0:51:400:351_1920x0_80_0_0_9495960a8657f85fd4128377e57cf657.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇stanbul, sunucu, haber sunucusu, ekonomi, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
türkiye, i̇stanbul, sunucu, haber sunucusu, ekonomi, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski
Ekonomist Nazlı Sarp, evinde ölü bulundu
Ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul’daki evinde ölü bulundu. Türkiye ekonomisi üzerine çalışmalarıyla tanınan Sarp’ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp incelemesiyle belirleneceği açıklandı.
Bankacılık ve finans alanındaki tecrübesiyle tanınan Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu.
Sarp’ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp incelemesiyle belirleneceği açıklanırken, ölümü ekonomi dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
Nazlı Sarp, iş yaşamına 1998 yılında bankacılık sektöründe başladı. 1998-2012 yılları arasında Akbank ve HSBC gibi önde gelen finans kuruluşlarında kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev yaptı. Bu süre zarfında finansal analiz, ticari portföy yönetimi ve kredi tahsis gibi birçok birimde orta düzey yönetici olarak sorumluluk üstlendi. Ayrıca bir inbound projede iki yıl boyunca iş birimini temsilen görev aldı.
2012 yılından itibaren kariyerini yönetim danışmanı olarak sürdüren Sarp, özellikle altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde finansal danışmanlık hizmeti sundu. Proje finansmanı, yapay zekâ, kredi derecelendirme, finansal analiz ve veri bilimi gibi alanlarda çeşitli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda ekonomi ve finans üzerine eğitimler vererek sektördeki bilgi birikimini akademik ortamlara da taşıdı.
Sarp, Dünya Gazetesi ile Para & Borsa dergisinde yayımlanan köşe yazılarıyla da kamuoyunu ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyordu.