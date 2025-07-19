https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/yaris-spikeri-esen-gok-bakirkoydeki-evinde-olu-bulundu-1098012378.html

Yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy’deki evinde ölü bulundu

Yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy’deki evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Bakırköy'de yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu. 19.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-19T22:38+0300

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türki̇ye

türkiye

bakırköy

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Kartaltepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Esen Gök’ten uzun süre haber alamayan arkadaşlarının durumu polise bildirdiği belirtildi.Çilingir yardımıyla eve giren ekiplerin, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştığı aktarılırken Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı aktarıldı.Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü dile getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/istanbul-milletvekilleri-isa-mesih-sahin-ve-selim-temurci-gelecek-partisinden-istifa-etti-1098011722.html

türki̇ye

bakırköy

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