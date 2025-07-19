https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/yaris-spikeri-esen-gok-bakirkoydeki-evinde-olu-bulundu-1098012378.html
Yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy’deki evinde ölü bulundu
Yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy’deki evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Bakırköy'de yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu. 19.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-19T22:38+0300
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Kartaltepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Esen Gök’ten uzun süre haber alamayan arkadaşlarının durumu polise bildirdiği belirtildi.Çilingir yardımıyla eve giren ekiplerin, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştığı aktarılırken Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı aktarıldı.Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/istanbul-milletvekilleri-isa-mesih-sahin-ve-selim-temurci-gelecek-partisinden-istifa-etti-1098011722.html
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esen gök
Yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy’deki evinde ölü bulundu
Bakırköy'de yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu.
Kartaltepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Esen Gök’ten uzun süre haber alamayan arkadaşlarının durumu polise bildirdiği belirtildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekiplerin, Gök'ün cansız bedeniyle karşılaştığı aktarılırken Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olduğu belirtilen Esen Gök'ün cenazesinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı aktarıldı.
Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü dile getirildi.