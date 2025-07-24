https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/disisleri-bakanligi-rusyaya-taziye-mesaji-yayimladi-1098122922.html

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Amur Bölgesi’nde 24 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle bir taziye mesajı... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T18:30+0300

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türki̇ye

rusya

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya’daki uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Rusya halkının acısının paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Türk yetkililer, Rus makamlarıyla dayanışma mesajı verirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusyada-49-kisinin-bulundugu-yolcu-ucagi-kayboldu-1098104842.html

türki̇ye

rusya

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