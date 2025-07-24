Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/disisleri-bakanligi-rusyaya-taziye-mesaji-yayimladi-1098122922.html
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Amur Bölgesi’nde 24 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle bir taziye mesajı... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T18:30+0300
2025-07-24T18:30+0300
türki̇ye
rusya
türkiye cumhuriyeti
dışişleri bakanlığı
kaza
kaza sebebi
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’daki uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Rusya halkının acısının paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Türk yetkililer, Rus makamlarıyla dayanışma mesajı verirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusyada-49-kisinin-bulundugu-yolcu-ucagi-kayboldu-1098104842.html
türki̇ye
rusya
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye cumhuriyeti, dışişleri bakanlığı, kaza, kaza sebebi, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti
rusya, türkiye cumhuriyeti, dışişleri bakanlığı, kaza, kaza sebebi, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı

18:30 24.07.2025
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Amur Bölgesi’nde 24 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kazadan dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’daki uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Rusya halkının acısının paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Türk yetkililer, Rus makamlarıyla dayanışma mesajı verirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
Самолет Ан-24 авиакомпании Сибавиатранс, архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
DÜNYA
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Uçaktan sağ kurtulan olmadı
09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала