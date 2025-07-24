https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/disisleri-bakanligi-rusyaya-taziye-mesaji-yayimladi-1098122922.html
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Amur Bölgesi’nde 24 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle bir taziye mesajı... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T18:30+0300
2025-07-24T18:30+0300
2025-07-24T18:30+0300
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dışişleri bakanlığı
kaza
kaza sebebi
uçak
uçak seferi
uçak seferleri
uçak kazası
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya’daki uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Rusya halkının acısının paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Türk yetkililer, Rus makamlarıyla dayanışma mesajı verirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusyada-49-kisinin-bulundugu-yolcu-ucagi-kayboldu-1098104842.html
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rusya, türkiye cumhuriyeti, dışişleri bakanlığı, kaza, kaza sebebi, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti
rusya, türkiye cumhuriyeti, dışişleri bakanlığı, kaza, kaza sebebi, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya taziye mesajı yayımladı
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nun Amur Bölgesi’nde 24 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kazadan dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya’daki uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Rusya halkının acısının paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Türk yetkililer, Rus makamlarıyla dayanışma mesajı verirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.