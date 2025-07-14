https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/tutuklanan-muhittin-bocek-hastaneye-kaldirildi-1097877326.html

Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T17:09+0300

2025-07-14T17:09+0300

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türki̇ye

antalya

muhittin böcek

kalp

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Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi.Revirden hastaneye ambulansla götürüldüDöşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Muhittin Böcek, cezaevinin revirine başvurarak kalp rahatsızlığı şikâyetinde bulundu. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından değerlendirme yapıldı ve Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne nakledildi.Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Muhittin Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/9-aydir-tutukluydu-ahmet-ozer-icin-tahliye-karari-1097873716.html

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