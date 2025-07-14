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Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı... 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T17:09+0300
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Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi.Revirden hastaneye ambulansla götürüldüDöşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Muhittin Böcek, cezaevinin revirine başvurarak kalp rahatsızlığı şikâyetinde bulundu. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından değerlendirme yapıldı ve Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne nakledildi.Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Muhittin Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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antalya, muhittin böcek, kalp
antalya, muhittin böcek, kalp

Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

17:09 14.07.2025
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-
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Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Revirden hastaneye ambulansla götürüldü

Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Muhittin Böcek, cezaevinin revirine başvurarak kalp rahatsızlığı şikâyetinde bulundu. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından değerlendirme yapıldı ve Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne nakledildi.
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Muhittin Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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