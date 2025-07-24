https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/calisanlarin-duyulmayan-cigligi-yeni-nesil-bir-tuhaf-mi-yoksa-sessiz-istifanin-esiginde-mi-1097874868.html

Çalışanların 'duyulmayan çığlığı': Yeni nesil 'bir tuhaf' mı yoksa 'sessiz istifa'nın eşiğinde mi?

Çalışanların 'duyulmayan çığlığı': Yeni nesil 'bir tuhaf' mı yoksa 'sessiz istifa'nın eşiğinde mi?

Sputnik Türkiye

Özellikle genç nesil 'fazla iş, az takdir, sıfır güvence' hissinin pençesine düşüyor. Peki sessiz istifa nedir? Sessiz istifayı tetikleyen faktörler nelerdir? Sessiz istifa neden genç kuşak arasında yayılıyor?

2025-07-24T14:21+0300

2025-07-24T14:21+0300

2025-07-24T14:21+0300

yaşam

türkiye

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sessiz istifa

sessiz istifa nedir

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İş hayatını tehdit eder hale gelen 'sessiz istifa' giderek yaygınlaşıyor. Özellikle genç nesil 'fazla iş, az takdir, sıfır güvence' hissinin pençesine düşerken bedenlerini işe getirseler bile ruhlarını dışarıda bırakıyor. Peki sessiz istifa nedir? Sessiz istifayı tetikleyen faktörler nelerdir? Sessiz istifa neden genç kuşak arasında yayılıyor? Çalışma hayatının kodları yeniden yazılıyor"Sessiz istifa- quiet quitting", iş yerindeki çalışanların işten ayrılmadan önce duyurmadan veya açıkça ifade etmeden, görev tanımındaki görevleri yerine getirerek ve diğer sorumluluklarını reddederek iş yerine daha az katkıda bulunmaya başlaması olarak adlandırılıyor. Görev tanımının dışına çıkmayan çalışanlar yöneticiler tarafından 'yeni nesil bir tuhaf' olarak tanımlanıyor. Oysa tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatının kodları yeniden yazılıyor. Bu bir duygusal geri çekilmeTüm dünyada ve Türkiye'de de gençler arasında yaygınlaşan 'sessiz istifa'nın sadece geçimini sağlayacak kadar çalışma fikrini değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Gençler sisteme kendilerine ödenenden fazlasını vermek istemiyorlar. Bu bir tür duygusal geri çekilme. Gençler ‘çalışmak istemiyor’ değiller. Zamanımı, enerjimi, sağlığımı neden başkasını zengin etmek için harcayayım? diye soruyorlar” dedi.Bedenini işyerine getiriyor ancak ruhunu dışarıda bırakıyorSessiz istifa'ya benzer davranışların özellikle büyükşehirlerde gözlemlendiğini dile getiren Prof. Dr. Erdoğan, "Gençlerin genel hissi ‘fazla iş, az takdir, sıfır güvence’ şeklinde. Günümüz işçisi bedenini işyerine getiriyor ancak ruhunu dışarıda bırakıyor. Çalışma hayatının güvencesizleştiği, işin insanlara bir gelecek perspektifi sunmadığı, emeğin karşılığının ödenmediği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle genç kuşaklar çalışmanın neye hizmet ettiğini ve ne kazandırdığını sorguluyorlar. Bu sorgulama çalışma hayatının bu zamana kadar bildiğimiz, alışık olduğumuz tüm dinamiklerini değiştiriyor” diye konuştu. Kendilerine ödenenden fazlasını vermek istemiyorProf. Dr. Erdoğan iş hayatının değişmesiyle birlikte artık gençlerin sisteme kendilerine ödenenden fazlası vermek istemediklerini dile getirirken şu ifadelerini kullandı:x kuşağı dişini sıkıyorŞu anda çalışma hayatı içerisinde yer alan X kuşağının 'bugün dişini sıktığını' söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:“İşini ruhsuzca yaparken gün sayıyor. Bu kuşak iyi kötü bir birikim yapabilmişti. Bir an önce emekli olma hayali var. Ama mevcut emekli maaşlarıyla emekliliğin hayali bir kabusa da dönüşebilir. Çok farklı bir çalışma kültürü içinde yetişmiş olsalar bile artık onlar da içten içe sessiz istifa moduna giriyorlar. Gençlere bakıp geçmiş yıllarını sorguluyorlar. Y kuşağı (1981–1996) bu büyük umutlarla girilen işlerde liyakatsizlik ve geçim kaygısıyla karşılaştılar. Birikimleri yok, önlerinde uzun çalışma yılları var. Maddi ödül onlara hala çekici gelebilir. Z kuşağına (1997 sonrası) gelirsek ailelerimizden öğrendiğimiz ‘çok çalış, bir gün senin de olur’ anlatısı onlara gülünç geliyor. Bu gençler için iş hayatın merkezinde yer almıyor. İş sadece bir geçim aracı.”Disiplinsizlik ya da nankörlük mü?Türkiye’de üst kuşak yöneticilerin önemli bir bölümünün bu dönüşümü anlamakta zorlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:“Özellikle geleneksel sektörlerde çalışan yöneticiler gençlerin kurumsal sadakat göstermemesini ‘disiplinsizlik’ ya da ‘nankörlük’ olarak yorumluyor. Oysa bu son derece yüzeysel bir okuma. Gençlerin artık çalıştıkları yerden beklentileri değişti. Değer, saygı ve geçinebilecekleri bir ücret talep ediyorlar. Emir komuta zinciri altında sürekli iş yerinin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistem onları boğuyor. Bu nedenle yeni bir çalışma etiği için sistemi zorluyorlar.”Sessiz istifayı ne tetikliyor?1. İş tatminsizliği: Çalışanlar, iş yerinde hak ettikleri değeri görememek, düşük ücretler, kariyer ilerleme fırsatlarının eksikliği gibi nedenlerle tatminsizlik yaşayabilirler.2. Tükenmişlik: Aşırı çalışma, yüksek iş yükü ve baskı, çalışanların tükenmişlik hissini artırabilir ve işe olan bağlılıklarını azaltabilir.3. İş-yaşam dengesi: İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlayamamak, çalışanları işten uzaklaştıran bir faktör olabilir.4. Duygusal ve sosyal faktörler: Çalışma ortamındaki olumsuz insan ilişkileri, mobbing, saygısızlık gibi faktörler de sessiz istifa eğilimini tetikleyebilir.Sessiz istifanın belirtileri neler? Bu belirtileri 'görmezden' gelen kaybederİşe Karşı İlgisizlik: Çalışanın işe karşı gösterdiği ilgi ve motivasyonun azalması, sessiz istifanın bir belirtisi olabilir. Çalışanlar, işlerine eskisi kadar özen göstermez ve sorumluluklarını yerine getirmekte isteksizlik gösterebilirlerİş Performansında Düşüş: Sessiz istifanın bir diğer belirtisi, çalışanın iş performansında belirgin bir düşüş göstermesidir. Daha önce başarılı olan bir çalışanın aniden performansının düşmesi, işten ayrılma niyetini gösterebilirİletişim Eksikliği: Çalışanın iş yerindeki iletişim düzeyinde belirgin bir değişiklik olması da sessiz istifanın bir belirtisi olabilir. Çalışanlar, daha önce aktif oldukları iletişimi azaltabilir ve iş arkadaşlarıyla veya yöneticileriyle iletişimden kaçınabilirler.İşe Geç Gelme ve Erken Çıkma: Sessiz istifanın belirtilerinden biri de, çalışanın işe geç gelmesi ve erken çıkmasıdır. Bu durum, çalışanın işe olan bağlılığının azaldığını ve işten ayrılma niyeti taşıdığını gösterebilir.Sosyal İzolasyon: Çalışanın iş yerindeki sosyal etkinliklerden veya iş arkadaşlarıyla zaman geçirmekten kaçınması da sessiz istifanın bir belirtisi olabilir. Çalışanlar, iş yerindeki ilişkilerini zayıflatabilir ve kendilerini izole hissedebilirler.İşe Karşı Negatif Tutum: Sessiz istifanın bir belirtisi de, çalışanın işe karşı olumsuz bir tutum sergilemesidir. Çalışanlar, iş yerindeki sorunları sürekli olarak vurgulayabilir ve olumsuz bir atmosfer yaratabilirler.Aktif İş Arama: Çalışanın aktif bir şekilde iş aramaya başlaması da sessiz istifanın belirtilerinden biridir. Çalışanlar, iş arama aktivitelerini gizlice yürütebilir ve iş yerindeki bu durumu paylaşmaktan kaçınırlar.Şirketler 'sessiz istifayı' önlemek için nasıl önlem almalı?1. İş tatminini artırmak: Çalışanların işlerinden tatmin duymaları için, maaşlandırma, kariyer gelişimi, ödüllendirme sistemi gibi faktörlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekebilir.2. İş-yaşam dengesini desteklemek: Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanı gibi politikalar, çalışanların iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olabilir.3. Çalışanların duygusal ihtiyaçlarına önem vermek: Olumsuz çalışma ortamının düzeltilmesi, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, sosyal etkinlikler düzenlemek gibi adımlar, çalışanların motivasyonunu artırabilir.4. Tükenmişliği önlemek: Aşırı çalışma ve baskıyı azaltmak için iş yükünü dengeli dağıtmak, çalışanlara destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak önemli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/issizlik-sigortasi-fonuna-iliskin-yeni-karar-yuzde-50ye-cikarildi-1097864373.html

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