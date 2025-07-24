https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bastrikin-kirim-koprusune-duzenlenen-teror-saldirisinin-faili-ukrayna-ve-gurcistan-vatandasi-5-kisi-1098122758.html
Bastrıkin: Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişi aranıyor
Bastrıkin: Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişi aranıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişinin arananlar... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T18:15+0300
2025-07-24T18:15+0300
2025-07-24T18:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksandr bastrıkin
rusya soruşturma komitesi
rusya
ukrayna
gürcistan
ukrayna güvenlik servisi
kırım köprüsü
sbu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/08/1062093452_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_d23ed7be06046752f98b88292eecfae6.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili davada Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 sanığın arananlar listesine alındığını söyledi.Bastrıkin, terör saldırısının hazırlık ve organizasyonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasili Malyuk'un doğrudan kontrolü altında gerçekleştirildiğini belirterek, şunları ifade etti:Soruşturma Komitesine göre, Malyuk ve kimliği belirsiz kişiler, 2022 yılında Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım noktasında terör saldırısı düzenlemek amacıyla organize bir grup oluşturdu. Grupta yukarıda adı geçenlerin yanı sıra başkaları da yer alıyordu. Malyuk ve suç ortakları, Ukrayna'da imal ettikleri patlayıcı düzenekleri polietilen inşaat filmi yükünün arasına gizledi.Daha sonra suç örgütü üyeleri, planlarından haberi olmayan bir adamın kullandığı bir kamyonla yükü Kırım Köprüsü'ne ulaştırdı. 8 Ekim 2022'de, kamyon köprüden geçerken, suç örgütü üyeleri düzenekleri patlattı. Patlamada sürücü ve yakınlarda bulunan bir yolcu aracında bulunan dört kişi hayatını kaybetti.Aralık 2024'te, sekiz sanık hakkındaki dava Güney Bölge Askeri Mahkemesi'ne gönderildi. Sanıklar suçlarını kabul etmiyor, dava kapalı formatta görülüyor. Davanın sanıkları Artem Azatyan, Georgiy Azatyan, Oleg Antipov, Aleksandr Bılin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyajelıh, Roman Solomko ve Artur Terçanyan terör eylemleri gerçekleştirme, yasadışı patlayıcı madde edinme ve taşıma suçlamalarıyla karşı karşıyalar. Solomko ve Terçanyan ayrıca patlayıcı madde kaçakçılığıyla da suçlanıyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kirimda-rus-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1097859674.html
rusya
ukrayna
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/08/1062093452_112:0:1240:846_1920x0_80_0_0_5a564e15c78f0c806ec11e49d4b226e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksandr bastrıkin, rusya soruşturma komitesi, rusya, ukrayna, gürcistan, ukrayna güvenlik servisi, kırım köprüsü, sbu
aleksandr bastrıkin, rusya soruşturma komitesi, rusya, ukrayna, gürcistan, ukrayna güvenlik servisi, kırım köprüsü, sbu
Bastrıkin: Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişi aranıyor
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişinin arananlar listesinde olduğunu belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili davada Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 sanığın arananlar listesine alındığını söyledi.
Bastrıkin, terör saldırısının hazırlık ve organizasyonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasili Malyuk'un doğrudan kontrolü altında gerçekleştirildiğini belirterek, şunları ifade etti:
Yurt dışında kurulan organize grupta Ukrayna vatandaşları Mihail Tsurkalo, Denis Kovaç ve Sergey Andreyçenko, Gürcistan vatandaşları Levan Benaşvili ve Aleksandr İnasaridze ile patlayıcıyı Rusya'ya taşıyanlar yer alıyordu. Hepsi gıyaben terör saldırısı, yasadışı kaçakçılık ve patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak suçlarından mahkum edildi ve arananlar listesine alındı.
Soruşturma Komitesine göre, Malyuk ve kimliği belirsiz kişiler, 2022 yılında Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım noktasında terör saldırısı düzenlemek amacıyla organize bir grup oluşturdu. Grupta yukarıda adı geçenlerin yanı sıra başkaları da yer alıyordu. Malyuk ve suç ortakları, Ukrayna'da imal ettikleri patlayıcı düzenekleri polietilen inşaat filmi yükünün arasına gizledi.
Daha sonra suç örgütü üyeleri, planlarından haberi olmayan bir adamın kullandığı bir kamyonla yükü Kırım Köprüsü'ne ulaştırdı. 8 Ekim 2022'de, kamyon köprüden geçerken, suç örgütü üyeleri düzenekleri patlattı. Patlamada sürücü ve yakınlarda bulunan bir yolcu aracında bulunan dört kişi hayatını kaybetti.
Aralık 2024'te, sekiz sanık hakkındaki dava Güney Bölge Askeri Mahkemesi'ne gönderildi. Sanıklar suçlarını kabul etmiyor, dava kapalı formatta görülüyor. Davanın sanıkları Artem Azatyan, Georgiy Azatyan, Oleg Antipov, Aleksandr Bılin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyajelıh, Roman Solomko ve Artur Terçanyan terör eylemleri gerçekleştirme, yasadışı patlayıcı madde edinme ve taşıma suçlamalarıyla karşı karşıyalar. Solomko ve Terçanyan ayrıca patlayıcı madde kaçakçılığıyla da suçlanıyorlar.