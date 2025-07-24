https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bastrikin-kirim-koprusune-duzenlenen-teror-saldirisinin-faili-ukrayna-ve-gurcistan-vatandasi-5-kisi-1098122758.html

Bastrıkin: Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişi aranıyor

Bastrıkin: Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişi aranıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, 2022'de Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısının faili Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 kişinin arananlar... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T18:15+0300

2025-07-24T18:15+0300

2025-07-24T18:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr bastrıkin

rusya soruşturma komitesi

rusya

ukrayna

gürcistan

ukrayna güvenlik servisi

kırım köprüsü

sbu

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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili davada Ukrayna ve Gürcistan vatandaşı 5 sanığın arananlar listesine alındığını söyledi.Bastrıkin, terör saldırısının hazırlık ve organizasyonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasili Malyuk'un doğrudan kontrolü altında gerçekleştirildiğini belirterek, şunları ifade etti:Soruşturma Komitesine göre, Malyuk ve kimliği belirsiz kişiler, 2022 yılında Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım noktasında terör saldırısı düzenlemek amacıyla organize bir grup oluşturdu. Grupta yukarıda adı geçenlerin yanı sıra başkaları da yer alıyordu. Malyuk ve suç ortakları, Ukrayna'da imal ettikleri patlayıcı düzenekleri polietilen inşaat filmi yükünün arasına gizledi.Daha sonra suç örgütü üyeleri, planlarından haberi olmayan bir adamın kullandığı bir kamyonla yükü Kırım Köprüsü'ne ulaştırdı. 8 Ekim 2022'de, kamyon köprüden geçerken, suç örgütü üyeleri düzenekleri patlattı. Patlamada sürücü ve yakınlarda bulunan bir yolcu aracında bulunan dört kişi hayatını kaybetti.Aralık 2024'te, sekiz sanık hakkındaki dava Güney Bölge Askeri Mahkemesi'ne gönderildi. Sanıklar suçlarını kabul etmiyor, dava kapalı formatta görülüyor. Davanın sanıkları Artem Azatyan, Georgiy Azatyan, Oleg Antipov, Aleksandr Bılin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyajelıh, Roman Solomko ve Artur Terçanyan terör eylemleri gerçekleştirme, yasadışı patlayıcı madde edinme ve taşıma suçlamalarıyla karşı karşıyalar. Solomko ve Terçanyan ayrıca patlayıcı madde kaçakçılığıyla da suçlanıyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kirimda-rus-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1097859674.html

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aleksandr bastrıkin, rusya soruşturma komitesi, rusya, ukrayna, gürcistan, ukrayna güvenlik servisi, kırım köprüsü, sbu