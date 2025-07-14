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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kirimda-rus-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1097859674.html
Kırım’da Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi
Kırım’da Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde bir Rus askeri yetkiliye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T08:29+0300
2025-07-14T08:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kırım cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna güvenlik servisi
rusya savunma bakanlığı
terör
saldırı girişimi
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FSB’nin açıklamasında, Rusya ve Ukrayna pasaportlu bir kadının Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) aldığı talimat üzerine Rus askeri yetkilinin bulunduğu otomobile bomba yerleştirmeye hazırlandığı an yakalandığı bildirildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden birine yönelik SBU tarafından Kırım Cumhuriyeti topraklarında planlanan terör eylemi Federal Güvenlik Servisi tarafından önlendi” ifadesi kullanıldı.FSB, “Rusya ve Ukrayna vatandaşı olan 2000 doğumlu bir kadın, SBU'dan aldığı emirle, 2025 yılı Mayıs ayında, Zafer Bayramı öncesinde, kendisine verilen patlayıcı cihazla bir Rus askerini özel aracında patlatacaktı” diye anlattı.Söz konusu kadını suç işlemek için görevlendiren ve eğitimini veren SBU mensuplarının kimliklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, “Terör saldırısının faili gözaltına alındı. Batı yapımı bir patlayıcı düzeneğinin parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 205. ‘Terör Eylemi’ maddesi ve Rusya Ceza Kanunu'nun 275. ‘Vatana İhanet’ maddesi kapsamında ceza davaları açıldı” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/rusya-disisleri-suriyeyle-rus-usler-konusundaki-gorusmeler-devam-ediyor-1097859134.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, rusya savunma bakanlığı, terör, saldırı girişimi
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, rusya savunma bakanlığı, terör, saldırı girişimi

Kırım’da Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi

08:29 14.07.2025
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde bir Rus askeri yetkiliye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.
FSB’nin açıklamasında, Rusya ve Ukrayna pasaportlu bir kadının Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) aldığı talimat üzerine Rus askeri yetkilinin bulunduğu otomobile bomba yerleştirmeye hazırlandığı an yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden birine yönelik SBU tarafından Kırım Cumhuriyeti topraklarında planlanan terör eylemi Federal Güvenlik Servisi tarafından önlendi” ifadesi kullanıldı.
FSB, “Rusya ve Ukrayna vatandaşı olan 2000 doğumlu bir kadın, SBU'dan aldığı emirle, 2025 yılı Mayıs ayında, Zafer Bayramı öncesinde, kendisine verilen patlayıcı cihazla bir Rus askerini özel aracında patlatacaktı” diye anlattı.
Söz konusu kadını suç işlemek için görevlendiren ve eğitimini veren SBU mensuplarının kimliklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, “Terör saldırısının faili gözaltına alındı. Batı yapımı bir patlayıcı düzeneğinin parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 205. ‘Terör Eylemi’ maddesi ve Rusya Ceza Kanunu'nun 275. ‘Vatana İhanet’ maddesi kapsamında ceza davaları açıldı” dendi.
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