https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/kirimda-rus-askeri-yetkiliye-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1097859674.html

Kırım’da Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi

Kırım’da Rus askeri yetkiliye yönelik terör saldırısı önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde bir Rus askeri yetkiliye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T08:29+0300

2025-07-14T08:29+0300

2025-07-14T08:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

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kırım cumhuriyeti

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FSB’nin açıklamasında, Rusya ve Ukrayna pasaportlu bir kadının Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) aldığı talimat üzerine Rus askeri yetkilinin bulunduğu otomobile bomba yerleştirmeye hazırlandığı an yakalandığı bildirildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden birine yönelik SBU tarafından Kırım Cumhuriyeti topraklarında planlanan terör eylemi Federal Güvenlik Servisi tarafından önlendi” ifadesi kullanıldı.FSB, “Rusya ve Ukrayna vatandaşı olan 2000 doğumlu bir kadın, SBU'dan aldığı emirle, 2025 yılı Mayıs ayında, Zafer Bayramı öncesinde, kendisine verilen patlayıcı cihazla bir Rus askerini özel aracında patlatacaktı” diye anlattı.Söz konusu kadını suç işlemek için görevlendiren ve eğitimini veren SBU mensuplarının kimliklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, “Terör saldırısının faili gözaltına alındı. Batı yapımı bir patlayıcı düzeneğinin parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi hakkında Rusya Ceza Kanunu'nun 205. ‘Terör Eylemi’ maddesi ve Rusya Ceza Kanunu'nun 275. ‘Vatana İhanet’ maddesi kapsamında ceza davaları açıldı” dendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/rusya-disisleri-suriyeyle-rus-usler-konusundaki-gorusmeler-devam-ediyor-1097859134.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, rusya savunma bakanlığı, terör, saldırı girişimi