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Ayşe Barım tam teşekküllü hastaneye sevk edildi: Cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı değerlendirilecek
Ayşe Barım tam teşekküllü hastaneye sevk edildi: Cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı değerlendirilecek
Sputnik Türkiye
Adli Tıp Kurumu, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:15+0300
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türki̇ye
ayşe barım
gezi parkı
adli tıp kurumu
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Ayşe Barım'ın tutukluluğu konusunda cezaevinde kalması hususunda bugün Adli Tıp Kurumu'nun kararı bekleniyor.Ayşe Barım'ın son durumu ne?ATK tarafından hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Temmuz'da Barım'ın sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmasının istendiği hatırlatıldı.Barım'ın 11 Temmuz'da muayene edilmek için Kurul'a çağırıldığı ve ilgili raporun savcılığa gönderildiği belirtilerek, 16 Temmuz'da da Barım'ın sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasının istendiği, bu kapsamda aynı gün Barım'ın Kurul'da muayene edildiği vurgulandı.Ayşe Barım cezaevinde mi kalacak?Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/ayse-barim-hakim-karsisinda-unlu-isimler-adliyeye-geldi-1097657353.html
türki̇ye
gezi parkı
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ayşe barım, gezi parkı, adli tıp kurumu
ayşe barım, gezi parkı, adli tıp kurumu

Ayşe Barım tam teşekküllü hastaneye sevk edildi: Cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı değerlendirilecek

12:15 24.07.2025
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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Adli Tıp Kurumu, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılabileceğini bildirdi.
Ayşe Barım'ın tutukluluğu konusunda cezaevinde kalması hususunda bugün Adli Tıp Kurumu'nun kararı bekleniyor.

Ayşe Barım'ın son durumu ne?

ATK tarafından hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Temmuz'da Barım'ın sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmasının istendiği hatırlatıldı.
Barım'ın 11 Temmuz'da muayene edilmek için Kurul'a çağırıldığı ve ilgili raporun savcılığa gönderildiği belirtilerek, 16 Temmuz'da da Barım'ın sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasının istendiği, bu kapsamda aynı gün Barım'ın Kurul'da muayene edildiği vurgulandı.

Ayşe Barım cezaevinde mi kalacak?

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:
"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."
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